Порядка 300 человек задержаны на несогласованной акции в Москве - полиция

Около трехсот человек задержано в ходе несанкционированной акции оппозиции в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.

"За нарушения общественного порядка в ходе несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства порядка 300 человек",- сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, в отношении задержанных "решается вопрос о привлечении к ответственности, установленной законом".

Ранее в пресс-службе главка сообщали, что в акции приняли участие порядка 1,5 тыс. человек. В субботу днем полиция обратилась к собравшимся на Пушкинской площади сторонникам оппозиционера Алексей Навального через громкоговоритель с призывом разойтись, поскольку их акция не была согласована с городскими властями.

"Уважаемые граждане, ваши действия незаконны, просьба разойтись, не мешайте проходу граждан. В противном случае против вас будет применена физическая сила и специальные средства", - говорил сотрудник полиции в мегафон из находившегося на площади полицейского автомобиля.

Затем сотрудники ОМОН начали задерживать несогласных с требованиями полиции.

Тем временем, по данным организаторов, в общей сложности были задержаны порядка 500 человек.