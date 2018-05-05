Порядка 300 человек задержаны на несогласованной акции в Москве - полиция

Около трехсот человек задержано в ходе несанкционированной акции оппозиции в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка полиции.
"За нарушения общественного порядка в ходе несогласованного публичного мероприятия в центре Москвы задержаны и доставлены в территориальные отделы полиции для разбирательства порядка 300 человек",- сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, в отношении задержанных "решается вопрос о привлечении к ответственности, установленной законом".
Ранее в пресс-службе главка сообщали, что в акции приняли участие порядка 1,5 тыс. человек. В субботу днем полиция обратилась к собравшимся на Пушкинской площади сторонникам оппозиционера Алексей Навального через громкоговоритель с призывом разойтись, поскольку их акция не была согласована с городскими властями.
"Уважаемые граждане, ваши действия незаконны, просьба разойтись, не мешайте проходу граждан. В противном случае против вас будет применена физическая сила и специальные средства", - говорил сотрудник полиции в мегафон из находившегося на площади полицейского автомобиля.
Затем сотрудники ОМОН начали задерживать несогласных с требованиями полиции.
Тем временем, по данным организаторов, в общей сложности были задержаны порядка 500 человек.
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