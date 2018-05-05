В Тегеране считают агрессивной позицию США по СВПД, заявляют о возможности дать отпор

Власти Ирана считают позицию президента США Дональда Трампа относительно Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), заключенного между Тегераном и "шестеркой", агрессивной по отношению к Тегерану, заявил в субботу секретарь Высшего совета по нацбезопасности Ирана Али Шамхани.
"Это - соглашение международного характера, и мы, само собой, можем дать отпор агрессивному поведению (со стороны Вашингтона - ИФ)", - сказал А.Шамхани в эфире национального телевидения.
"Вы говорите, что вы не принимаете документ, который был согласован при предыдущем американском президенте, и по этой причине он должен быть изменен. Тогда кто предоставит нам гарантии, что следующий президент не откажется от предложенных вами (новых договоренностей - ИФ)?" - добавил А.Шамхани.
Д.Трамп неоднократно критиковал договор с Ираном по атомной программе, заключенный при бывшем президенте США Бараке Обаме, и заявлял о намерении Вашингтона выйти из сделки. Окончательное решение об участии США в СВПД Д.Трамп должен принять до 12 мая.
СВПД был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. Соглашение вводит ряд серьезных ограничений для иранской ядерной программы. В обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия ряда жестких международных санкций.
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