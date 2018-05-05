Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0377 RUR   0.027 GBR   2.3082 TRY   0.4024

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.43 Brent   73.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 16° 25° Завтра 14° 24° 8 Май 17° 26° 9 Май 16° 25°

СНГ 05.05.2018 21:15

Власти Москвы заявляют, что полиция и Росгвардия действовали в соответствии с законом в отношении несогласованной акции оппозиции

Власти Москвы оценивают действия правоохранительных органов по пресечению субботней несанкционированной акции оппозиции в центре города как профессиональные и соответствующие закону, заявил глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

"Полиция и Росгвардия сегодня действовали четко в соответствии с законом, грамотно и спокойно", - сказал В.Черников в субботу "Интерфаксу".

"К сожалению, провокации, как мы и ожидали, со стороны организаторов несогласованного мероприятия были. По-другому мы это не можем расценивать", - добавил руководитель департамента.

В субботу днем полиция обратилась к собравшимся на Пушкинской площади сторонникам оппозиционера Алексей Навального через громкоговоритель с призывом разойтись, поскольку их акция не была согласована с городскими властями.

"Уважаемые граждане, ваши действия незаконны, просьба разойтись, не мешайте проходу граждан. В противном случае против вас будет применена физическая сила и специальные средства", - говорил сотрудник полиции в мегафон из находившегося на площади полицейского автомобиля.

Затем сотрудники ОМОН начали задерживать несогласных с требованиями полиции.

По данным организаторов, в общей сложности были задержаны порядка 500 человек.

"Интерфакс" пока не располагает информацией о количестве задержанных участников несанкционированной акции со стороны правоохранительных органов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭКСПРЕСС, МОСКВА, ВЛАСТИ, ОППОЗИЦИЯ, АКЦИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]