Власти Москвы заявляют, что полиция и Росгвардия действовали в соответствии с законом в отношении несогласованной акции оппозиции

Власти Москвы оценивают действия правоохранительных органов по пресечению субботней несанкционированной акции оппозиции в центре города как профессиональные и соответствующие закону, заявил глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников.

"Полиция и Росгвардия сегодня действовали четко в соответствии с законом, грамотно и спокойно", - сказал В.Черников в субботу "Интерфаксу".

"К сожалению, провокации, как мы и ожидали, со стороны организаторов несогласованного мероприятия были. По-другому мы это не можем расценивать", - добавил руководитель департамента.

В субботу днем полиция обратилась к собравшимся на Пушкинской площади сторонникам оппозиционера Алексей Навального через громкоговоритель с призывом разойтись, поскольку их акция не была согласована с городскими властями.

"Уважаемые граждане, ваши действия незаконны, просьба разойтись, не мешайте проходу граждан. В противном случае против вас будет применена физическая сила и специальные средства", - говорил сотрудник полиции в мегафон из находившегося на площади полицейского автомобиля.

Затем сотрудники ОМОН начали задерживать несогласных с требованиями полиции.

По данным организаторов, в общей сложности были задержаны порядка 500 человек.

"Интерфакс" пока не располагает информацией о количестве задержанных участников несанкционированной акции со стороны правоохранительных органов.