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СНГ 06.05.2018 11:10

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на границе Афганистана и Таджикистана

На границе Афганистана и Таджикистана в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 12,1.

Его эпицентр находился на глубине 20 км на расстоянии 749 км юго-западнее казахстанского мегаполиса Алматы.

Координаты эпицентра: 37.89 градуса северной широты, 71.46 градуса восточной долготы.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, отмечается в сообщении сейсмологов.

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, АФГАНИСТАН, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]