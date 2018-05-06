Землетрясение магнитудой 5,7 произошло на границе Афганистана и Таджикистана

На границе Афганистана и Таджикистана в воскресенье произошло землетрясение магнитудой 5,7, сообщила сейсмологическая опытно-методическая экспедиция комитета науки Минобразования Казахстана.

Энергетический класс землетрясения - 12,1.

Его эпицентр находился на глубине 20 км на расстоянии 749 км юго-западнее казахстанского мегаполиса Алматы.

Координаты эпицентра: 37.89 градуса северной широты, 71.46 градуса восточной долготы.

Сведений об ощутимости по шкале МSК-64 нет, отмечается в сообщении сейсмологов.