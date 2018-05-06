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Дальнее зарубежье 06.05.2018 12:17

Борис Джонсон отправляется в США, чтобы убедить Вашингтон в необходимости сохранения соглашения по иранскому атому

Глава британского МИД Борис Джонсон в воскресенье отправляется с визитом в США, основная цель которого - попытаться убедить администрацию американского президента Дональда Трампа сохранить соглашение по атому между "шестеркой" международных посредников и Ираном, сообщают лондонские СМИ.

Ожидается, что непосредственно с Д.Трампом у Б.Джонсона переговоров не будет. Он встретится с вице-президентом США Майком Пенсом и советником президента по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Кроме иранской темы, британский министр планирует обсудить вопросы, связанные с Сирией и КНДР, отмечает Би-Би-Си.

Ожидается, что Д.Трамп до 12 мая должен принять решение о том, следует ли США сохранять в силе соглашение с Тегераном.

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Тэги: БРИТАНИЯ, США, ИРАН


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]