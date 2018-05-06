Борис Джонсон отправляется в США, чтобы убедить Вашингтон в необходимости сохранения соглашения по иранскому атому

Глава британского МИД Борис Джонсон в воскресенье отправляется с визитом в США, основная цель которого - попытаться убедить администрацию американского президента Дональда Трампа сохранить соглашение по атому между "шестеркой" международных посредников и Ираном, сообщают лондонские СМИ.

Ожидается, что непосредственно с Д.Трампом у Б.Джонсона переговоров не будет. Он встретится с вице-президентом США Майком Пенсом и советником президента по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Кроме иранской темы, британский министр планирует обсудить вопросы, связанные с Сирией и КНДР, отмечает Би-Би-Си.

Ожидается, что Д.Трамп до 12 мая должен принять решение о том, следует ли США сохранять в силе соглашение с Тегераном.