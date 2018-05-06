Помощники Трампа просили частную израильскую разведслужбу добыть компромат на окружение Обамы - СМИ

Несколько помощников президента США Дональда Трампа наняли частную израильскую разведслужбу, чтобы получить компромат на окружение прежнего главы американского государства Барака Обамы, сообщает британская газета "Гардиан" со ссылкой на собственные источники.

По ее информации, контакты между сотрудниками администрации Д.Трампа и компанией, название которой не сообщается, впервые состоялись в мае прошлого года. Заказчики просили добыть компрометирующие данные на советника по нацбезопасности Б.Обамы Бена Родса и заместителя помощника главы государства Колина Кала. Оба были активно вовлечены в работу, связанную с соглашением с Ираном. "Гардиан" отмечает, что неизвестно, были ли у израильской компании другие "мишени" среди ближайших соратников Б.Обамы.

"Идея заключалась в том, чтобы люди, действующие от имени Трампа, дискредитировали тех, кто сыграл ключевую роль в вопросе утверждения сделки (с Ираном - ИФ). Это бы позволило США легче выйти из этого соглашения", - пояснил один из источников газеты.

Следователям предлагали изучить личную жизнь представителей окружения Б.Обамы, проверить, нет ли у них контактов с проиранскими лоббистами, а также - выяснить, получили ли они какую бы то ни было личную выгоду от заключения соглашения Ирана с "шестеркой". Кроме того, израильские специалисты должны были проверить, не передавали ли Б.Родс и К.Кал секретные данные сотрудниками СМИ, поддерживавшим идею соглашения с Тегераном.

При этом "Гардиан" констатирует, что неясно, удалось ли в итоге найти компромат и если да, то каким образом он был использован.

"Также неизвестно, является ли эта тайная операция лишь частью более масштабного плана Трампа и Нетаньяху (премьера Израиля Биньямина Нетаньяху - ИФ), нацеленного на срыв сделки", - говорится в статье.

Б.Родс на просьбу прокомментировать подобные данные заявил, что "не знал (о сборе информации о нем - ИФ), но при этом - совершенно не удивлен".

"Я бы сказал, что поиск "грязи", направленный против человека, выполнявшего свои профессиональные обязанности в Белом доме, выглядит крайне авторитарным шагом", - добавил бывший чиновник.

Ожидается, что до 12 мая президент США Дональд Трамп должен объявить, намерен ли он выйти из соглашения по иранскому атому. В последние месяцы он неоднократно критиковал это соглашение.