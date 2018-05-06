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Регион 06.05.2018 14:11

Восемь бангладешцев и азербайджанец пытались проникнуть из Грузии в Турцию в обход КПП

Грузинскими пограничниками задержаны две группы нарушителей границы, сообщает в воскресенье министерство внутренних дел Грузии.

По информации МВД, всего были задержано 10 человек, среди которых восемь граждан Бангладеш, один гражданин Азербайджана и один - Грузии.

Задержанные пытались в обход пограничных контрольно-пропускных пунктов перейти на территорию Турции, отмечают в ведомстве.

Нарушителям грозит тюремное заключению на срок от 4 до 5 лет.

Это не первый случай задержания граждан Бангладеш на грузинской границе. За последние годы в Грузии были задержаны десятки граждан этого государства, которые пытались незаконно проникнуть на территорию Турции.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ГРАНИЦА, НАРУШИТЕЛИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]