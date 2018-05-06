Восемь бангладешцев и азербайджанец пытались проникнуть из Грузии в Турцию в обход КПП

Грузинскими пограничниками задержаны две группы нарушителей границы, сообщает в воскресенье министерство внутренних дел Грузии.

По информации МВД, всего были задержано 10 человек, среди которых восемь граждан Бангладеш, один гражданин Азербайджана и один - Грузии.

Задержанные пытались в обход пограничных контрольно-пропускных пунктов перейти на территорию Турции, отмечают в ведомстве.

Нарушителям грозит тюремное заключению на срок от 4 до 5 лет.

Это не первый случай задержания граждан Бангладеш на грузинской границе. За последние годы в Грузии были задержаны десятки граждан этого государства, которые пытались незаконно проникнуть на территорию Турции.