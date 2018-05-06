Израильский беспилотник обстрелял позиции ХАМАС на севере сектора Газа

Беспилотник военно-воздушных сил Израиля в ночь на воскресенье нанес удар по позициям боевиков ХАМАС на севере сектора Газа, сообщила газета "Гаарец" со ссылкой на заявление израильской армии обороны.
В сообщении отмечается, что удар был нанесен по позиции неподалеку от пограничных укреплений на границе сектора Газа, с которой боевики ХАМАС запускали ракеты в сторону Израиля.
Данных о погибших или пострадавших в результате авиаудара нет.
4 мая во время очередной волны протестов палестинцев на границе сектора Газа и Израиля, согласно данным министерства здравоохранения Газы, ранения получили 70 жителей Палестины.
С 30 марта 2018 года каждую пятницу близ укреплений на границе Израиля и сектора Газа проходят акции протеста палестинцев, так называемые Марши возвращения. Некоторые протестующие пытаются преодолеть пограничные укрепления.
Армии обороны Израиля разрешено открывать огонь по тем, кто пытается прорваться через укрепления или повредить их.
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