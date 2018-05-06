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Дальнее зарубежье 06.05.2018 16:27

В Афганистане в результате взрыва в мечети погибли десять человек - ТВ

В мечети города Хост в Афганистане в воскресенье прогремел взрыв, в результате которого погибли минимум 10 человек, сообщает афганское телевидение со ссылкой на данные полиции.

Еще 29 человек получили ранения.

О деталях происшествия пока не сообщается.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АФГАНИСТАН, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]