В Афганистане в результате взрыва в мечети погибли десять человек - ТВ

В мечети города Хост в Афганистане в воскресенье прогремел взрыв, в результате которого погибли минимум 10 человек, сообщает афганское телевидение со ссылкой на данные полиции.

Еще 29 человек получили ранения. О деталях происшествия пока не сообщается.