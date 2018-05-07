Путин подписал указ о праздновании 300-летия Екатеринбурга в 2023 году

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня основания Екатеринбурга, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.

Соответствующий документ в понедельник был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Глава государства постановил принять предложение правительства РФ о праздновании в 2023 году 300-летия основания Екатеринбурга и рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования", - говорится в сообщении.

Отмечается, что указ был подписан 6 мая.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о подготовке к 300-летию Екатеринбурга в 2014 году.