Путин подписал указ о праздновании 300-летия Екатеринбурга в 2023 году

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия со дня основания Екатеринбурга, сообщает департамент информационной политики губернатора Свердловской области.
Соответствующий документ в понедельник был размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"Глава государства постановил принять предложение правительства РФ о праздновании в 2023 году 300-летия основания Екатеринбурга и рекомендовать органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления принять участие в подготовке и проведении празднования", - говорится в сообщении.
Отмечается, что указ был подписан 6 мая.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал распоряжение о подготовке к 300-летию Екатеринбурга в 2014 году.
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