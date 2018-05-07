Глава МИД Франции сообщил о нацеленности Парижа и Берлина на сохранение соглашения с Ираном по атому, несмотря на позицию Трампа

Франция и Германия решительно выступают за сохранение сделки по иранскому атому, несмотря на позицию президента США Дональда Трампа, заявил в понедельник глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

"Мы решительно настроены на сохранение сделки, так как это соглашение обеспечивает защиту от распространения ядерного оружия", - сказал французский министр на пресс-конференции в Берлине с главой МИД ФРГ Хейко Маасом.

В свою очередь министр иностранных дел Германии отметил, что Берлин тоже не видит никаких причин для разрыва соглашения и будет делать все возможное, чтобы сохранить его.

"Мы по-прежнему убеждены, что это соглашение делает мир безопаснее", - сказал Х.Маас.

"Мы опасаемся, что провал соглашения приведет к эскалации напряженности", - добавил он.

Д.Трамп до 12 мая должен объявить, намерен ли он выйти из соглашения по иранскому атому. В последние месяцы он неоднократно критиковал эту сделку и заявлял о намерении выйти из нее. В частности, американский лидер недоволен тем, что соглашение не охватывает тему проводимых Ираном испытаний баллистических ракет.