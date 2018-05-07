Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0333 RUR   0.0271 GBR   2.3035 TRY   0.4018

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.43 Brent   73.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 30° Завтра 17° 26° 9 Май 16° 28° 10 Май 16° 25°

Регион 07.05.2018 17:16

Глава МИД Франции сообщил о нацеленности Парижа и Берлина на сохранение соглашения с Ираном по атому, несмотря на позицию Трампа

Франция и Германия решительно выступают за сохранение сделки по иранскому атому, несмотря на позицию президента США Дональда Трампа, заявил в понедельник глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

"Мы решительно настроены на сохранение сделки, так как это соглашение обеспечивает защиту от распространения ядерного оружия", - сказал французский министр на пресс-конференции в Берлине с главой МИД ФРГ Хейко Маасом.

В свою очередь министр иностранных дел Германии отметил, что Берлин тоже не видит никаких причин для разрыва соглашения и будет делать все возможное, чтобы сохранить его.

"Мы по-прежнему убеждены, что это соглашение делает мир безопаснее", - сказал Х.Маас.

"Мы опасаемся, что провал соглашения приведет к эскалации напряженности", - добавил он.

Д.Трамп до 12 мая должен объявить, намерен ли он выйти из соглашения по иранскому атому. В последние месяцы он неоднократно критиковал эту сделку и заявлял о намерении выйти из нее. В частности, американский лидер недоволен тем, что соглашение не охватывает тему проводимых Ираном испытаний баллистических ракет.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]