Президент США Дональд Трамп в понедельник назвал самообороной все свои действия, связанные с расследованием предполагаемого вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года.
"Связанная с Россией охота на ведьм стремительно теряет убедительность. Комитет палаты представителей по разведке не обнаружил сговора, координации или чего-либо другого с Россией", - написал Д.Трамп в "Твиттере".
По его словам, теперь следователи из команды спецпрокурора Роберта Мюллера рассматривают версию о предполагаемой обструкции со стороны его администрации.
"Нет никакой обструкции, то, что делается, называется - давать сдачи", - добавил он.
Д.Трамп неоднократно опровергал обвинения в адрес его предвыборного штаба относительно сговора и координации с представителями России в преддверии американских президентских выборов 2016 года.
В настоящее время под руководством спецпрокурора Р.Мюллера проходит расследование, целью которого является установить, имело ли место предполагаемое российское вмешательство в выборы.
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