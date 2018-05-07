Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0333 RUR   0.0271 GBR   2.3035 TRY   0.4018

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.43 Brent   73.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 30° Завтра 17° 26° 9 Май 16° 28° 10 Май 16° 25°

Дальнее зарубежье 07.05.2018 17:45

Трамп назвал самообороной свои действия, связанные с "российским делом"

Президент США Дональд Трамп в понедельник назвал самообороной все свои действия, связанные с расследованием предполагаемого вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года.

"Связанная с Россией охота на ведьм стремительно теряет убедительность. Комитет палаты представителей по разведке не обнаружил сговора, координации или чего-либо другого с Россией", - написал Д.Трамп в "Твиттере".

По его словам, теперь следователи из команды спецпрокурора Роберта Мюллера рассматривают версию о предполагаемой обструкции со стороны его администрации.

"Нет никакой обструкции, то, что делается, называется - давать сдачи", - добавил он.

Д.Трамп неоднократно опровергал обвинения в адрес его предвыборного штаба относительно сговора и координации с представителями России в преддверии американских президентских выборов 2016 года.

В настоящее время под руководством спецпрокурора Р.Мюллера проходит расследование, целью которого является установить, имело ли место предполагаемое российское вмешательство в выборы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ТРАМП, РОССИЯ, САМООБОРОНА


Похожие новости


Более 1100 экономистов обратились к Трампу с просьбой пересмотреть торговую политику США Трамп думает, где встретиться с Ким Чен Ыном Трамп заслужит премию мира, если решит северокорейскую проблему - сенатор Трамп называет межкорейский саммит историческим, но предпочитает повременить с выводами Большинство американцев считают, что спецпрокурор Мюллер обнаружит доказательства, ведущие к импичменту Трампа - опрос Трамп с гордостью говорит о крайне жестком отношении к России

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]