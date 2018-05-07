Президент США Дональд Трамп в понедельник назвал самообороной все свои действия, связанные с расследованием предполагаемого вмешательства России в американские президентские выборы 2016 года.

"Связанная с Россией охота на ведьм стремительно теряет убедительность. Комитет палаты представителей по разведке не обнаружил сговора, координации или чего-либо другого с Россией", - написал Д.Трамп в "Твиттере".

По его словам, теперь следователи из команды спецпрокурора Роберта Мюллера рассматривают версию о предполагаемой обструкции со стороны его администрации.

"Нет никакой обструкции, то, что делается, называется - давать сдачи", - добавил он.

Д.Трамп неоднократно опровергал обвинения в адрес его предвыборного штаба относительно сговора и координации с представителями России в преддверии американских президентских выборов 2016 года.

В настоящее время под руководством спецпрокурора Р.Мюллера проходит расследование, целью которого является установить, имело ли место предполагаемое российское вмешательство в выборы.