Итальянские партии не могут договориться в последний день консультаций по формированию правительства

Итальянское движение "Пять звезд" и правая партия "Лига" разошлись во мнениях по вопросу формирования правительства страны в ходе третьего однодневного раунда переговоров в Квиринальском дворце, сообщает в понедельник агентство АНСА.

Лидер движения "Пять звезд" Луиджи ди Майо заявил, что он выступает против формирования технического правительства, и готов совместно с лидером "Лиги" Маттео Сальвини найти кандидата на пост премьер-министра.

"Когда я говорю, что мы хотим заключить контракт с "Лигой", я говорю о политической силе, новость в том, что мы готовы вместе найти председателя совета министров", - сказал Л.ди Майо.

В то же время, М.Сальвини заявил, что он хочет попытаться сформировать правоцентристское правительство.

"Мы надеемся, что президент республики предоставит нам возможность найти большинство (в парламенте - ИФ), которое мы надеемся найти лично, потому что именно наша коалиция представляет амбиции и надежды 60 млн жителей Италии", - сказал М.Сальвини.

Третий раунд консультаций в Италии продлится до вечера, он должен завершиться встречей президента Италии Серджо Маттареллы с председателями обеих палат парламента. Этот раунд должен стать последним после парламентских выборов в Италии.

Парламентские выборы в Италии состоялись 4 марта. На них с незначительным перевесом победила правоцентристская коалиция, второе место заняло популистское движение "Пять звезд", на третьем месте - левоцентристы.