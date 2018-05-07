Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0333 RUR   0.0271 GBR   2.3035 TRY   0.4018

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.43 Brent   73.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 30° Завтра 17° 26° 9 Май 16° 28° 10 Май 16° 25°

Дальнее зарубежье 07.05.2018 17:58

Итальянские партии не могут договориться в последний день консультаций по формированию правительства

Итальянское движение "Пять звезд" и правая партия "Лига" разошлись во мнениях по вопросу формирования правительства страны в ходе третьего однодневного раунда переговоров в Квиринальском дворце, сообщает в понедельник агентство АНСА.

Лидер движения "Пять звезд" Луиджи ди Майо заявил, что он выступает против формирования технического правительства, и готов совместно с лидером "Лиги" Маттео Сальвини найти кандидата на пост премьер-министра.

"Когда я говорю, что мы хотим заключить контракт с "Лигой", я говорю о политической силе, новость в том, что мы готовы вместе найти председателя совета министров", - сказал Л.ди Майо.

В то же время, М.Сальвини заявил, что он хочет попытаться сформировать правоцентристское правительство.

"Мы надеемся, что президент республики предоставит нам возможность найти большинство (в парламенте - ИФ), которое мы надеемся найти лично, потому что именно наша коалиция представляет амбиции и надежды 60 млн жителей Италии", - сказал М.Сальвини.

Третий раунд консультаций в Италии продлится до вечера, он должен завершиться встречей президента Италии Серджо Маттареллы с председателями обеих палат парламента. Этот раунд должен стать последним после парламентских выборов в Италии.

Парламентские выборы в Италии состоялись 4 марта. На них с незначительным перевесом победила правоцентристская коалиция, второе место заняло популистское движение "Пять звезд", на третьем месте - левоцентристы.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИТАЛИЯ, КОНСУЛЬТАЦИИ, ПРАВИТЕЛЬСТВО


Похожие новости


Второй раунд консультаций по формированию правительства Италии завершился безрезультатно Ренци приступил к формированию нового правительства Италии - ТВ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]