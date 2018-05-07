Итальянские партии не могут договориться в последний день консультаций по формированию правительства

Итальянское движение "Пять звезд" и правая партия "Лига" разошлись во мнениях по вопросу формирования правительства страны в ходе третьего однодневного раунда переговоров в Квиринальском дворце, сообщает в понедельник агентство АНСА.
Лидер движения "Пять звезд" Луиджи ди Майо заявил, что он выступает против формирования технического правительства, и готов совместно с лидером "Лиги" Маттео Сальвини найти кандидата на пост премьер-министра.
"Когда я говорю, что мы хотим заключить контракт с "Лигой", я говорю о политической силе, новость в том, что мы готовы вместе найти председателя совета министров", - сказал Л.ди Майо.
В то же время, М.Сальвини заявил, что он хочет попытаться сформировать правоцентристское правительство.
"Мы надеемся, что президент республики предоставит нам возможность найти большинство (в парламенте - ИФ), которое мы надеемся найти лично, потому что именно наша коалиция представляет амбиции и надежды 60 млн жителей Италии", - сказал М.Сальвини.
Третий раунд консультаций в Италии продлится до вечера, он должен завершиться встречей президента Италии Серджо Маттареллы с председателями обеих палат парламента. Этот раунд должен стать последним после парламентских выборов в Италии.
Парламентские выборы в Италии состоялись 4 марта. На них с незначительным перевесом победила правоцентристская коалиция, второе место заняло популистское движение "Пять звезд", на третьем месте - левоцентристы.
Алиев назначил прокурора Нахчыванской Автономной Республики
Алиев назначил председателя правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана
"Азербайджанские автомобильные дороги" получат 9,6 млн манатов на строительство автодороги в Агдашском районе
Число нефтегазовых установок в США в апреле превысило 1 тыс. впервые за 3 года - Baker Hughes
Нефть дорожает на опасениях в отношении Ирана, Brent торгуется на уровне $75,77 за баррель
Азербайджан и Иран обсудили вопросы совместной разработки морских блоков на Каспии
Президент Алиев создал оргкомитет по проведению финального матча Лиги Европы УЕФА в Баку
В Азербайджане выявлена организованная преступная группировка, занимающаяся незаконным оборотом лекарственных средств
В Баку начался суд над гражданином Молдовы, похитившего 1,5 млн манатов из азербайджанского банка
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Российские вузы приняли участие в конференции «Гейдар Алиев: идеология мультикультурализма и толерантности»
Общайтесь БОЛЬШЕ с новыми тарифами CIN от Bakcell
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»