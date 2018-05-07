В Узбекистане журналист приговорен к исправительным работам по обвинению в призывах к свержению власти

Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил журналиста Бобомурода Абдуллаева к трем годам исправительных работ по обвинению в посягательстве на власть в Узбекистане, сообщил "Интерфаксу" в понедельник представитель судебных органов.

"Суд признал его виновным и назначил наказание в виде трех лет исправительных работ с удержанием 20% заработной платы", - сказал собеседник агентства.

Ташкентский городской суд 7 марта приступил к рассмотрению дела в отношении Б.Абдуллаева, а также местного блогера и экономиста Хаетхана Насреддинова и еще двух граждан Узбекистана, якобы предоставлявших им информацию, по обвинению в посягательстве на конституционный строй республики. Наказание по данной статье предусматривает лишение свободы до 20 лет.

По данным суда, обвинение запросило пять лет лишения свободы для Б.Абдуллаева, суд приговорил его к трем годам исправительных работ.

В отношении журналиста обвинение было переквалифицировано с ч. 4 ст. 159 УК (заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя Республики Узбекистан) на ч. 3 п. "б" ст. 159 (публичные призывы к неконституционному изменению существующего государственного строя, захвату власти).

Приняв во внимание, что Б.Абдуллаев уже пробыл в заключении 221 день, этот срок был вычтен. Таким образом, ему назначено немногим более одного года исправительных работ.

Еще трех фигурантов суд оправдал, они были освобождены в зале суда.

Кроме того, суд в Ташкенте вынес частное определение, в котором призвал Службу государственной безопасности Узбекистана обратить внимание на ошибки, совершенные оперативниками и сотрудниками в ходе следствия.

"В определении говорится о необходимости провести служебное расследование и принять меры по строгому соблюдению Уголовно-процессуального кодекса", - сказал собеседник агентства.

Фигуранты обвинялись в публикации в интернете, а также ряде электронных СМИ материалов, призывающих к свержению действующей власти. Представители защиты настаивали на их полной невиновности.

Б.Абдуллаев в ходе выступлений в суде заявлял о своей невиновности и сообщил, что во время следствия подвергся пыткам. Результаты судебной медэкспертизы не подтвердили факта применения физического воздействия.

Х.Насреддинов на одном из первых заседаний суда полностью признал свою вину по предъявленным обвинениям. Однако позже он отказался от признания.

Ранее местные электронные СМИ сообщали, что Б.Абдуллаев (псевдоним Усман Хакназаров) был арестован спецслужбами в сентябре 2017 года, Х.Насриддинов - двумя месяцами позже. Б.Абдуллаев также подозревается в сотрудничестве с узбекским оппозиционером Мухаммадом Салихом, который в настоящее время проживает в Турции.