Депутат Европарламента призывает смягчить участь экс-премьера Грузии Мерабишвили и бывшего главы Минобороны Ахалая

Депутат Европарламента Анна Фотыга в третий раз за последние два года посетила в Тбилисской тюрьме бывшего премьер-министра Грузии Вано Мерабишвили и бывшего министра обороны страны Бачо Ахалая, призвала грузинское правительство к смягчению участи этих заключенных.

"Я встретилась с политиками, с которыми встречалась, когда занимала пост министра иностранных дел Польши. Это не из приятных занятий, видеть их сегодня здесь в тюрьме. Я большой друг Грузии и призываю грузинское руководство изменить ситуацию с этими людьми", - сказала А.Фотыга журналистам после посещения тюрьмы в понедельник.

Она отметила, что Б.Ахалая находится в заключении уже шестой год, а В.Мерабишвили - пятый.

"Я надеюсь увидеть их на свободе здоровыми", - сказала А.Фотыга, отметив, что заключенные находятся в полной изоляции в условиях строжайшего тюремного режима.

Бывший премьер Грузии В.Мерабишвили решением суда по ряду уголовных дел приговорен в общей сложности к девяти с половиной годам тюремного заключения, а экс-министр обороны Б.Ахалая по нескольким приговорам был осужден на семь с половиной лет заключения.