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Регион 07.05.2018 18:29

Депутат Европарламента призывает смягчить участь экс-премьера Грузии Мерабишвили и бывшего главы Минобороны Ахалая

Депутат Европарламента Анна Фотыга в третий раз за последние два года посетила в Тбилисской тюрьме бывшего премьер-министра Грузии Вано Мерабишвили и бывшего министра обороны страны Бачо Ахалая, призвала грузинское правительство к смягчению участи этих заключенных.

"Я встретилась с политиками, с которыми встречалась, когда занимала пост министра иностранных дел Польши. Это не из приятных занятий, видеть их сегодня здесь в тюрьме. Я большой друг Грузии и призываю грузинское руководство изменить ситуацию с этими людьми", - сказала А.Фотыга журналистам после посещения тюрьмы в понедельник.

Она отметила, что Б.Ахалая находится в заключении уже шестой год, а В.Мерабишвили - пятый.

"Я надеюсь увидеть их на свободе здоровыми", - сказала А.Фотыга, отметив, что заключенные находятся в полной изоляции в условиях строжайшего тюремного режима.

Бывший премьер Грузии В.Мерабишвили решением суда по ряду уголовных дел приговорен в общей сложности к девяти с половиной годам тюремного заключения, а экс-министр обороны Б.Ахалая по нескольким приговорам был осужден на семь с половиной лет заключения.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ЭКС/МИНИСТРЫ, ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ЕВРОДЕПУТАТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]