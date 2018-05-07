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СНГ 07.05.2018 19:01

Италия выдала России виновника автоаварии, унесшей две жизни в 2014 году

Итальянские власти выдали на родину россиянина, скрывшегося после смертельного ДТП с двумя погибшими, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.

"По требованию Генпрокуратуры РФ компетентные органы Италии экстрадируют в Россию гражданина РФ Вячеслава Гейна. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц) УК РФ", - сказал А.Куренной в понедельник "Интерфаксу".

По версии следствия, в ноябре 2014 года в Ростовской области В.Гейн нарушил правила дорожного движения и врезался во встречный автомобиль.

В результате ДТП водитель встречного автомобиля получил тяжкие телесные повреждения, а два его пассажира, в том числе ребенок, погибли на месте. Поскольку виновник скрылся от уголовного преследования, в июле 2017 года он был объявлен в международный розыск. Через месяц в связи с установлением его местонахождения на территории Италии Генпрокуратура России направила в компетентные органы этого государства запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.

В апреле 2018 года было принято решение о выдаче.

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Тэги: РОССИЯ, ИТАЛИЯ, АВТОАВАРИЯ, ЭКСТРАДИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]