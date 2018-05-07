Италия выдала России виновника автоаварии, унесшей две жизни в 2014 году

Итальянские власти выдали на родину россиянина, скрывшегося после смертельного ДТП с двумя погибшими, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной.
"По требованию Генпрокуратуры РФ компетентные органы Италии экстрадируют в Россию гражданина РФ Вячеслава Гейна. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц) УК РФ", - сказал А.Куренной в понедельник "Интерфаксу".
По версии следствия, в ноябре 2014 года в Ростовской области В.Гейн нарушил правила дорожного движения и врезался во встречный автомобиль.
В результате ДТП водитель встречного автомобиля получил тяжкие телесные повреждения, а два его пассажира, в том числе ребенок, погибли на месте. Поскольку виновник скрылся от уголовного преследования, в июле 2017 года он был объявлен в международный розыск. Через месяц в связи с установлением его местонахождения на территории Италии Генпрокуратура России направила в компетентные органы этого государства запрос о его выдаче для привлечения к уголовной ответственности.
В апреле 2018 года было принято решение о выдаче.
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