Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0333 RUR   0.0271 GBR   2.3035 TRY   0.4018

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.43 Brent   73.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 30° Завтра 17° 26° 9 Май 16° 28° 10 Май 16° 25°

Дальнее зарубежье 07.05.2018 19:12

В МИД РФ приветствуют выборы в Ливане, обещают поддержку суверенитета и территориальной целостности страны

Россия приветствует состоявшиеся в Ливане парламентские выборы, продолжит линию в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности этого государства, заявили в понедельник в МИД РФ.

"Российская Федерация приветствует состоявшиеся выборы в Ливане как крупное позитивное событие в жизни этой страны, важный шаг на пути к укреплению ее государственности и внутренней стабилизации. Рассчитываем на то, что ливанские политические силы продолжат выстраивать взаимодействие в интересах решения актуальных вопросов национальной повестки дня исключительно в правовом поле, на основе конституции и через общенациональный диалог", - говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади подчеркнули, что со своей стороны Россия "будет и далее проводить линию в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности дружественного Ливана во всем его политическом и этноконфессиональном многообразии".

6 мая в Ливанской Республике впервые за почти десятилетие состоялись парламентские выборы, напомнили в МИД РФ.

"В условиях сложной внутриполитической ситуации на протяжении ряда лет Палата депутатов была вынуждена трижды (в 2013, 2014 и 2017 годах) продлевать срок своих полномочий. Согласно отчетам МВД Ливана и наблюдателей, голосование прошло с соблюдением предусмотренной законом демократической процедуры и без серьезных эксцессов. Явка избирателей, по данным, обнародованным Министром внутренних дел Ливана Н.Машнуком, составила 49,2%. В ближайшее время ожидается объявление официальных итогов голосования", - отмечается в комментарии.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, ЛИВАН, ВЫБОРЫ


Похожие новости


Для переговоров по Карабаху необходима стабилизация в Армении - МИД РФ Патрушев обсудил с главой МИД Ливии проблематику внутриливийского урегулирования и борьбу с терроризмом Москва настаивает на выполнении ядерной сделки с Ираном - Лавров Главы МИД России и Азербайджана обсудили по телефону некоторые аспекты урегулирования в Нагорном Карабахе Угрозы санкций США в адрес Анкары по сделке по С-400 - пример шантажа и недобросовестной конкуренции - Лавров НАТО своими практическими шагами в отношении РФ перечеркивает перспективу нормализации отношений с Москвой - замглавы МИД РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]