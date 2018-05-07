В МИД РФ приветствуют выборы в Ливане, обещают поддержку суверенитета и территориальной целостности страны

Россия приветствует состоявшиеся в Ливане парламентские выборы, продолжит линию в поддержку суверенитета, независимости и территориальной целостности этого государства, заявили в понедельник в МИД РФ.

"Российская Федерация приветствует состоявшиеся выборы в Ливане как крупное позитивное событие в жизни этой страны, важный шаг на пути к укреплению ее государственности и внутренней стабилизации. Рассчитываем на то, что ливанские политические силы продолжат выстраивать взаимодействие в интересах решения актуальных вопросов национальной повестки дня исключительно в правовом поле, на основе конституции и через общенациональный диалог", - говорится в комментарии МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

На Смоленской площади подчеркнули, что со своей стороны Россия "будет и далее проводить линию в поддержку суверенитета, независимости, единства и территориальной целостности дружественного Ливана во всем его политическом и этноконфессиональном многообразии".

6 мая в Ливанской Республике впервые за почти десятилетие состоялись парламентские выборы, напомнили в МИД РФ.

"В условиях сложной внутриполитической ситуации на протяжении ряда лет Палата депутатов была вынуждена трижды (в 2013, 2014 и 2017 годах) продлевать срок своих полномочий. Согласно отчетам МВД Ливана и наблюдателей, голосование прошло с соблюдением предусмотренной законом демократической процедуры и без серьезных эксцессов. Явка избирателей, по данным, обнародованным Министром внутренних дел Ливана Н.Машнуком, составила 49,2%. В ближайшее время ожидается объявление официальных итогов голосования", - отмечается в комментарии.