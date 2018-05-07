Киев готовит санкции против 12-ти российских издательств

Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко поручил соответствующим органам власти внести предложения по санкциям для 12 российских издательств, распространяющих книжные издания, содержание которых, по мнению Киева, направлено на ликвидацию независимости Украины.

"Реагируя на обращение общественности и Госкомтелерадио, подписал поручение соответствующим органам власти внести предложения о введении санкций для 12-ти российских издательств, которые систематически распространяют книжные издания, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины", - написал В.Кириленко в "Твиттере" в понедельник.

Ранее Госкомитет Украины по вопросам телевидения и радиовещания (Госкомтелерадио) инициировал перед Кабинетом министров применение экономических санкций к юридическим лицам РФ, которые, как считают в Киеве, систематически производят и распространяют издания антиукраинского содержания.

Так, по результатам мониторинга сферы книгораспространения (2015-2018) составлен перечень книжных изданий, содержание которых, по мнению Киева, направлено на ликвидацию независимости Украины, пропаганду насилия, разжигание межэтнической, расовой и религиозной вражды, совершение террористических актов, посягательство на права и свободы человека.

В этот перечень внесены 172 издания, выпущенных 35 издательствами. Особо выделяются издательства, в деятельности которых выпуск литературы антиукраинского содержания занимает видное место и носит систематический характер, отмечают в Госкомтелерадио. Речь идет, в частности, о таких российских издательствах, как "Алгоритм", "Книжный мир", "Центрполиграф", "Эксмо", "АСТ", "Вече" и др.

Мониторинг обнаружил также значительное количество веб-сайтов, которые предлагают к продаже вышеуказанную литературу в бумажном или электронном виде, а также предоставляют возможность прочтения этих книг в режиме онлайн.