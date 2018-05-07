Бакинское транспортное агентство (БТА) объявило конкурс на отбор перевозчика по внутригородскому автобусному маршруту №19, говорится в сообщении БТА.
Маршрут соединит ул. Алияра Алиева с Бакинским морским вокзалом.
Согласно условиям конкурса, для внедрения маршрута необходимо минимум 15 автобусов общей вместимостью в 75 пассажиров. Причем число сидящих мест должно превышать 30.
В БТА отметили, что автобусы должны находиться на линии с 6.00 до 23.45.
Б.Рустамбеков
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