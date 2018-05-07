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Транспорт и связь 07.05.2018 17:32

БТА объявило конкурс на отбор перевозчика по внутригородскому автобусному маршруту №19

Бакинское транспортное агентство (БТА) объявило конкурс на отбор перевозчика по внутригородскому автобусному маршруту №19, говорится в сообщении БТА.

Маршрут соединит ул. Алияра Алиева с Бакинским морским вокзалом.

Согласно условиям конкурса, для внедрения маршрута необходимо минимум 15 автобусов общей вместимостью в 75 пассажиров. Причем число сидящих мест должно превышать 30.

В БТА отметили, что автобусы должны находиться на линии с 6.00 до 23.45.

Б.Рустамбеков

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Тэги: БТА, КОНКУРС, АВТОБУС

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]