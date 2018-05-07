SOCAR Polymer планирует в мае получить первую продукцию на полипропиленовом заводе

Компания SOCAR Polymer планирует в мае 2018 года осуществить выпуск первой продукции на заводе по производству полипропилена, сообщил глава компании Фарид Джафаров.
«Мы ожидаем, что первая продукция на заводе по производству полипропилена будет выпущена в мае текущего года. Предприятие в июне будет передано SOCAR (подрядчик итальянская Technimont – ИФ)», - отметил Ф.Джафаров в видео-интервью, размещенном на официальной странице SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в соцсети Facebook.
По его словам, сдача в эксплуатацию завода по производству полиэтилена высокой плотности состоится в конце III-го квартала, ориентировочно в августе-сентябре 2018 года.
Ф.Джафаров напомнил, 70% производимой SOCAR Polymer продукции будет направляться на экспорт, остальной объем будет реализован на внутреннем рынке.
«Среди зарубежных рынков приоритетным для экспорта азербайджанской полимерной продукции является Турция. В настоящее время 48% импортируемого в Турцию полипропилена приходится на страны, не имеющие собственной ресурсной базы углеводородного сырья (Греция, Испания, Израиль), которые производят полипропилен из импортного сырья. С учетом этого, Азербайджан, имеющий ресурсную базу углеводородов, сможет легко с ними конкурировать в течение долгого времени», - сказал Ф.Джафаров.
Вместе с тем он отметил, что основным приоритетом в сбыте для SOCAR Polymer является внутренний рынок. Компания рассчитывает, что в ближайшие 5-10 лет объем продаж полимерной продукции заводов SOCAR Polymer в Азербайджане увеличится по сравнению с первичными прогнозами.
SOCAR Polymer учреждена Госнефтекомпанией Азербайджана, уставный капитал равен $100 млн. С конца 2013 года SOCAR принадлежит 51% акций данного предприятия, 49% - PASHA Holding, Gilan Holding, Azersun Holding.
Компания занимается строительством в Сумгайыте завода по производству полипропилена мощностью 180 тыс. тонн в год и полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн в год.
Суммарная стоимость проектов составляет $750 млн, 40% профинансируют акционеры SOCAR-Polymer, остальное - ОАО Газпромбанк.
Соглашение о финансировании строительства заводов SOCAR Polymer между SOCAR и Газпромбанк было подписано 19 июня 2015 год.
Н.Аббасова
Алиев назначил прокурора Нахчыванской Автономной Республики
Алиев назначил председателя правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана
"Азербайджанские автомобильные дороги" получат 9,6 млн манатов на строительство автодороги в Агдашском районе
Президент Алиев создал оргкомитет по проведению финального матча Лиги Европы УЕФА в Баку
В Азербайджане выявлена организованная преступная группировка, занимающаяся незаконным оборотом лекарственных средств
В Баку начался суд над гражданином Молдовы, похитившего 1,5 млн манатов из азербайджанского банка
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
В израильском МИД сообщили, что Парагвай намерен перенести посольство в Иерусалим
Авиация стран НАТО принимает участие в крупнейших в Эстонии военных учениях
Борис Джонсон заявляет, что выход США из соглашения по иранскому атому может привести к гонке ядерных вооружений на Ближнем Востоке
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Российские вузы приняли участие в конференции «Гейдар Алиев: идеология мультикультурализма и толерантности»
Общайтесь БОЛЬШЕ с новыми тарифами CIN от Bakcell
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»