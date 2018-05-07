SOCAR Polymer планирует в мае получить первую продукцию на полипропиленовом заводе

Компания SOCAR Polymer планирует в мае 2018 года осуществить выпуск первой продукции на заводе по производству полипропилена, сообщил глава компании Фарид Джафаров.

«Мы ожидаем, что первая продукция на заводе по производству полипропилена будет выпущена в мае текущего года. Предприятие в июне будет передано SOCAR (подрядчик итальянская Technimont – ИФ)», - отметил Ф.Джафаров в видео-интервью, размещенном на официальной странице SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) в соцсети Facebook.

По его словам, сдача в эксплуатацию завода по производству полиэтилена высокой плотности состоится в конце III-го квартала, ориентировочно в августе-сентябре 2018 года.

Ф.Джафаров напомнил, 70% производимой SOCAR Polymer продукции будет направляться на экспорт, остальной объем будет реализован на внутреннем рынке.

«Среди зарубежных рынков приоритетным для экспорта азербайджанской полимерной продукции является Турция. В настоящее время 48% импортируемого в Турцию полипропилена приходится на страны, не имеющие собственной ресурсной базы углеводородного сырья (Греция, Испания, Израиль), которые производят полипропилен из импортного сырья. С учетом этого, Азербайджан, имеющий ресурсную базу углеводородов, сможет легко с ними конкурировать в течение долгого времени», - сказал Ф.Джафаров.

Вместе с тем он отметил, что основным приоритетом в сбыте для SOCAR Polymer является внутренний рынок. Компания рассчитывает, что в ближайшие 5-10 лет объем продаж полимерной продукции заводов SOCAR Polymer в Азербайджане увеличится по сравнению с первичными прогнозами.

SOCAR Polymer учреждена Госнефтекомпанией Азербайджана, уставный капитал равен $100 млн. С конца 2013 года SOCAR принадлежит 51% акций данного предприятия, 49% - PASHA Holding, Gilan Holding, Azersun Holding.

Компания занимается строительством в Сумгайыте завода по производству полипропилена мощностью 180 тыс. тонн в год и полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн в год.

Суммарная стоимость проектов составляет $750 млн, 40% профинансируют акционеры SOCAR-Polymer, остальное - ОАО Газпромбанк.

Соглашение о финансировании строительства заводов SOCAR Polymer между SOCAR и Газпромбанк было подписано 19 июня 2015 год.

Н.Аббасова