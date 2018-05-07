Трамп будет достоин Нобелевской премии, если уладит ситуацию вокруг КНДР и иранского атома - глава МИД Великобритании

Президент США Дональд Трамп будет достоин Нобелевской премии мира не менее своего предшественника Барака Обамы, если ему удастся уладить ситуацию вокруг КНДР и ядерной сделки с Ираном, считает глава британской дипломатии Борис Джонсон

"Если он (Д.Трамп - ИФ) решит (проблему - ИФ) Северной Кореи, и если он может решить (проблему - ИФ) иранского ядерного соглашения, тогда я не вижу причин, по которым он меньше достоин Нобелевской премии мира, чем Барак Обама, который получил ее ни за что", - сказал Б.Джонсон в понедельник в эфире британского телеканала "Скай-ньюз".

Ситуация вокруг иранского ядерного соглашения, как сообщалось ранее, станет ключевой темой переговоров Б.Джонсона с госсекретарем США Майком Помпео и другими американскими чиновниками в Вашингтоне в понедельник.

Б.Джонсон в статье, опубликованной в New York Times, написал: "В нем (в соглашении - ИФ), есть, конечно, слабые места, но, я убежден, они могут быть исправлены. Именно сейчас Британия работает с администрацией Трампа и нашими французскими и германскими союзниками, чтобы убедить, что это возможно".