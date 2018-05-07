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Регион 07.05.2018 17:56

У Тегерана есть варианты ответа на выход США из соглашения по иранской ядерной программе - глава МИД

Тегеран принял необходимые меры, чтобы предстоящее решение США в отношении иранской атомной сделки не оказало влияние на жизнь иранского народа, заявил глава МИД Ирана Джавад Зариф.

Министр отметил, что "интересы Ирана в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной программы должны быть обеспечены".

"В противном случае, если американцы попытаются различными способами оказывать давление на иранскую экономику Тегеран, конечно, ответит соответствующим образом", - подчеркнул Дж.Зариф.

Президент США Дональд Трамп пригрозил до 12 мая объявить о выходе из СВПД, если сделка не будет изменена.

"У Ирана есть много вариантов, и выход из СВПД является одним из них, но окончательное решение будет принято до 12 мая", когда Трамп решит, придерживаться ядерной сделки с Ираном или нет", - сказал Дж.Зариф, которого цитируют в понедельник иранские СМИ.

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Тэги: ИРАН, США, ОТВЕТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]