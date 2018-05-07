В Баку начался суд над гражданином Молдовы, похитившего 1,5 млн манатов из азербайджанского банка

В Баку начался суд над гражданином Молдовы Сергеем Петровичи, обвиняемого в хищении 1,5 млн манатов из азербайджанского банка, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в канцелярии Бакинского суда по тяжким преступлениям.

«На предварительном судебном заседании С.Петровичи частично признал свою вину»,- отметил собеседник агентства.

Отмечается, обвиняемый в преступлении пока не предпринял попытку возмещения ущерба.

Судебный процесс продолжится 14 мая.

Как сообщалось ранее, гражданин Молдовы С.Петровичи был экстрадирован в Баку в декабре 2017 года по делу о хищении свыше 3 млн манатов группой киберпреступников, действующей за пределами страны, возбужденного Службой государственной безопасности Азербайджана (СГБ).

Согласно информации, преступники незаконно проникли в компьютерную сеть азербайджанского банка, осуществляли денежные переводы, бесконтактным способом вынимали деньги из банкоматов, а также совершали и другие противоправные действия.

По факту было возбуждено дело по статьям 177.3.2 (Кража с причинением крупного ущерба) и 273.4 (Незаконное вмешательство в компьютерную систему или компьютерную информацию) УК Азербайджана

Ф.Исазаде