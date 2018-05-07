В Баку начался суд над гражданином Молдовы, похитившего 1,5 млн манатов из азербайджанского банка

В Баку начался суд над гражданином Молдовы Сергеем Петровичи, обвиняемого в хищении 1,5 млн манатов из азербайджанского банка, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в канцелярии Бакинского суда по тяжким преступлениям.
«На предварительном судебном заседании С.Петровичи частично признал свою вину»,- отметил собеседник агентства.
Отмечается, обвиняемый в преступлении пока не предпринял попытку возмещения ущерба.
Судебный процесс продолжится 14 мая.
Как сообщалось ранее, гражданин Молдовы С.Петровичи был экстрадирован в Баку в декабре 2017 года по делу о хищении свыше 3 млн манатов группой киберпреступников, действующей за пределами страны, возбужденного Службой государственной безопасности Азербайджана (СГБ).
Согласно информации, преступники незаконно проникли в компьютерную сеть азербайджанского банка, осуществляли денежные переводы, бесконтактным способом вынимали деньги из банкоматов, а также совершали и другие противоправные действия.
По факту было возбуждено дело по статьям 177.3.2 (Кража с причинением крупного ущерба) и 273.4 (Незаконное вмешательство в компьютерную систему или компьютерную информацию) УК Азербайджана
Ф.Исазаде
Алиев назначил прокурора Нахчыванской Автономной Республики
Алиев назначил председателя правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана
"Азербайджанские автомобильные дороги" получат 9,6 млн манатов на строительство автодороги в Агдашском районе
Число нефтегазовых установок в США в апреле превысило 1 тыс. впервые за 3 года - Baker Hughes
Нефть дорожает на опасениях в отношении Ирана, Brent торгуется на уровне $75,77 за баррель
Азербайджан и Иран обсудили вопросы совместной разработки морских блоков на Каспии
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
В израильском МИД сообщили, что Парагвай намерен перенести посольство в Иерусалим
Авиация стран НАТО принимает участие в крупнейших в Эстонии военных учениях
Борис Джонсон заявляет, что выход США из соглашения по иранскому атому может привести к гонке ядерных вооружений на Ближнем Востоке
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Российские вузы приняли участие в конференции «Гейдар Алиев: идеология мультикультурализма и толерантности»
Общайтесь БОЛЬШЕ с новыми тарифами CIN от Bakcell
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»