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Происшествия 07.05.2018 18:05

В Баку начался суд над гражданином Молдовы, похитившего 1,5 млн манатов из азербайджанского банка

В Баку начался суд над гражданином Молдовы Сергеем Петровичи, обвиняемого в хищении 1,5 млн манатов из азербайджанского банка, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в канцелярии Бакинского суда по тяжким преступлениям.

«На предварительном судебном заседании С.Петровичи частично признал свою вину»,- отметил собеседник агентства.

Отмечается, обвиняемый в преступлении пока не предпринял попытку возмещения ущерба.

Судебный процесс продолжится 14 мая.

Как сообщалось ранее, гражданин Молдовы С.Петровичи был экстрадирован в Баку в декабре 2017 года по делу о хищении свыше 3 млн манатов группой киберпреступников, действующей за пределами страны, возбужденного Службой государственной безопасности Азербайджана (СГБ).

Согласно информации, преступники незаконно проникли в компьютерную сеть азербайджанского банка, осуществляли денежные переводы, бесконтактным способом вынимали деньги из банкоматов, а также совершали и другие противоправные действия.

По факту было возбуждено дело по статьям 177.3.2 (Кража с причинением крупного ущерба) и 273.4 (Незаконное вмешательство в компьютерную систему или компьютерную информацию) УК Азербайджана

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, МОЛДОВА, ГРАЖДАНИН, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]