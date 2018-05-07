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Происшествия 07.05.2018 18:49

В Азербайджане выявлена организованная преступная группировка, занимающаяся незаконным оборотом лекарственных средств

Правоохранительные органы Азербайджана выявили организованную преступную группировку, занимающуюся незаконным оборотом лекарственных средств, говорится в совместном заявлении Службы государственной безопасности Азербайджана, Генеральной прокуратуры и Государственного таможенного комитета.

«В результате проведенной совместной операции 30 апреля 2018 года выявлена организованная преступная группировка, занимающаяся незаконным оборотом лекарственных средств. В карго терминале Бакинского международного аэропорта задержан Мамедов Анар Камран оглы, пытавшийся завезти в страну 53 вида наименований лекарственных препаратов запрещенных для ввоза в Азербайджан, общей стоимостью 108,819 тыс. манатов»,- говорится в сообщении.

Также при осмотре аптеки «Зейтун» в Ясамальском районе Баку, принадлежавшей А.Мамедову, в присутствии представителя минздрава, обнаружено и изъято 75 различных лекарственных препаратов неизвестного происхождения. Дальнейшее разбирательство показало реализацию лекарственных средств не прошедших регистрацию и в других аптеках Баку.

В сообщении отмечается, что предварительное следствие выявило, что А.Мамедов и иностранный гражданин Атеш Атанур, с 2016 года наладили незаконную поставку лекарственных препаратов в Азербайджан. «Должностные лица Управления медицинской службы ГТК, подменяя сопроводительные документы, оформляли их под видом других товаров и декламировали их как товар, предназначенный для Центрального таможенного госпиталя. За это они получали 25% от всей стоимости ввозимых лекарств», - говорится в сообщении.

Согласно решению суда Фарман Мамедли, Васиф Хыдыров, Джамил Мехтиев, Атеш Атанур, Анар Мамедов, Аламат Гулиев взяты под стражу. Им вменяются статьи УК Азербайджана 200-1.2.2, 200-1.2.3 (незаконный оборот лекарственных средств), 206.3.2, 206.3.3 (контрабанда) и 314.2 (халатность).

Кроме того, руководство ГТК отстранило от занимаемых должностей начальника главного управления таможни воздушного транспорта Садига Абдуева, начальника управления медицинской службы Фикрета Гадималиева и др.

В настоящее время по данному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, СГБ, ЛЕКАРСТВА, ОБОРОТ


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