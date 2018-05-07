В Азербайджане выявлена организованная преступная группировка, занимающаяся незаконным оборотом лекарственных средств

Правоохранительные органы Азербайджана выявили организованную преступную группировку, занимающуюся незаконным оборотом лекарственных средств, говорится в совместном заявлении Службы государственной безопасности Азербайджана, Генеральной прокуратуры и Государственного таможенного комитета.
«В результате проведенной совместной операции 30 апреля 2018 года выявлена организованная преступная группировка, занимающаяся незаконным оборотом лекарственных средств. В карго терминале Бакинского международного аэропорта задержан Мамедов Анар Камран оглы, пытавшийся завезти в страну 53 вида наименований лекарственных препаратов запрещенных для ввоза в Азербайджан, общей стоимостью 108,819 тыс. манатов»,- говорится в сообщении.
Также при осмотре аптеки «Зейтун» в Ясамальском районе Баку, принадлежавшей А.Мамедову, в присутствии представителя минздрава, обнаружено и изъято 75 различных лекарственных препаратов неизвестного происхождения. Дальнейшее разбирательство показало реализацию лекарственных средств не прошедших регистрацию и в других аптеках Баку.
В сообщении отмечается, что предварительное следствие выявило, что А.Мамедов и иностранный гражданин Атеш Атанур, с 2016 года наладили незаконную поставку лекарственных препаратов в Азербайджан. «Должностные лица Управления медицинской службы ГТК, подменяя сопроводительные документы, оформляли их под видом других товаров и декламировали их как товар, предназначенный для Центрального таможенного госпиталя. За это они получали 25% от всей стоимости ввозимых лекарств», - говорится в сообщении.
Согласно решению суда Фарман Мамедли, Васиф Хыдыров, Джамил Мехтиев, Атеш Атанур, Анар Мамедов, Аламат Гулиев взяты под стражу. Им вменяются статьи УК Азербайджана 200-1.2.2, 200-1.2.3 (незаконный оборот лекарственных средств), 206.3.2, 206.3.3 (контрабанда) и 314.2 (халатность).
Кроме того, руководство ГТК отстранило от занимаемых должностей начальника главного управления таможни воздушного транспорта Садига Абдуева, начальника управления медицинской службы Фикрета Гадималиева и др.
В настоящее время по данному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия.
Б.Рустамбеков
Алиев назначил прокурора Нахчыванской Автономной Республики
Алиев назначил председателя правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана
"Азербайджанские автомобильные дороги" получат 9,6 млн манатов на строительство автодороги в Агдашском районе
Число нефтегазовых установок в США в апреле превысило 1 тыс. впервые за 3 года - Baker Hughes
Нефть дорожает на опасениях в отношении Ирана, Brent торгуется на уровне $75,77 за баррель
Азербайджан и Иран обсудили вопросы совместной разработки морских блоков на Каспии
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
В израильском МИД сообщили, что Парагвай намерен перенести посольство в Иерусалим
Авиация стран НАТО принимает участие в крупнейших в Эстонии военных учениях
Борис Джонсон заявляет, что выход США из соглашения по иранскому атому может привести к гонке ядерных вооружений на Ближнем Востоке
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Российские вузы приняли участие в конференции «Гейдар Алиев: идеология мультикультурализма и толерантности»
Общайтесь БОЛЬШЕ с новыми тарифами CIN от Bakcell
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»