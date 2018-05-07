Президент Алиев создал оргкомитет по проведению финального матча Лиги Европы УЕФА в Баку

Глава Ильхам Алиев распорядился о создании оргкомитета по проведению финального матча Лиги Европы УЕФА по футболу в Азербайджане в 2019 году, сообщает сайт главы государства.

Председателем оргкомитета назначен первый вице-премьер республики Ягуб Эййубов.

Финальный матч Лиги Европы УЕФА пройдет в Баку в мае 2019 года.

Ф.Исазаде