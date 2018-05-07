Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил прокурора Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Азербайджана, сообщает сайт главы государства.
Согласно распоряжению главы государства прокурором НАР назначен Сабухи Шахвердиев Зехмет оглу.
Б.Рустамбеков
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