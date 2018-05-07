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Внутренняя политика 07.05.2018 19:22

Алиев назначил прокурора Нахчыванской Автономной Республики

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил прокурора Нахчыванской Автономной Республики (НАР) Азербайджана, сообщает сайт главы государства.

Согласно распоряжению главы государства прокурором НАР назначен Сабухи Шахвердиев Зехмет оглу.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ПРЕЗИДЕНТ, РАСПОРЯЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]