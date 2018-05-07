Азербайджан и Иран обсудили вопросы совместной разработки морских блоков на Каспии

Вопросы, касающиеся совместной разработки морских блоков в Каспийском море, были обсуждены в ходе встречи министра энергетики Азербайджана Пярвиза Шахбазова и министра нефти Ирана Бижана Зангане в Тегеране, говорится в сообщении министерства энергетики Азербайджана.

Азербайджанская делегация, возглавляемая министром энергетики, находилась в Иране 6-7 мая.

«На встрече было отмечено, что иранская национальная нефтяная компания (NİOC) успешно участвует в проектах «Шах-Дениз» и Южно-кавказского трубопровода. Данное сотрудничество с началом совместной разработки морских блоков на Каспии выйдет на новый этап», - сказано в сообщении.

В минэнерго также сообщили, что П.Шахбазов провел встречу с министром энергетики Ирана Резой Ардаканианом.

«Стороны обсудили вопросы энергообмена между двумя странами, вопросы, касающиеся строительства гидроузлов «Худаферин» и «Гыз галасы» и гидроэлектростанций «Ордубад» и «Маразад». В ходе встречи также обсуждены вопросы касательно создания энергетического коридора между Азербайджаном, Ираном и Россией»,- отмечается в собощении министерства.

Также состоялось первое заседание совместной азербайджано-иранской технической комиссии с целью исполнения соглашения о продолжении строительства гидроузла и гидроэлектростанции «Худаферин» и «Гыз галасы» над рекой Араз и совместного использования энергетических и водных ресурсов.

.В ходе встречи обсуждены вопросы сотрудничества в этом направлении и определены предстоящие мероприятия.

Б.Рустамбеков