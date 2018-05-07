Нефть дорожает на опасениях в отношении Ирана, Brent торгуется на уровне $75,77 за баррель

Цены на нефть растут в понедельник, WTI торгуется выше $70 за баррель впервые с 2014 года, на растущих опасениях выхода США из соглашения по ядерной программе Ирана.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:40 МСК выросла на $0,9 (1,2%) - до $75,77 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,63 (0,9%) - до $70,35 за баррель.

Инвесторы все более уверены в том, что президент США Дональд Трамп займет жесткую позицию в отношении Ирана, пишет MarketWatch.

В минувшие выходные он вновь выступил с критикой действующего соглашения по Ирану, назвав его "ужасным" для Соединенных Штатов.

"Но это не означает, что я не соглашусь на переговоры по новому соглашению", - добавил он.

Срок рассмотрения вопроса об участии США в сделке по Ирану истекает 12 мая, и выход из нее американской стороны спровоцирует возобновление действия санкций в отношении Ирана, что ограничит экспорт из этой страны.

Иран играл "важную роль в глобальной добыче нефти с момента снятия санкций в 2016 году, и отказ США от сделки нарушит соотношение спроса и предложения на нефтяном рынке", отметил аналитик Think Markets Наим Аслам.

"Мы уже знаем, что экономический кризис в Венесуэле привел к сокращению вдвое добычи нефти в этой стране", что увеличивает опасения относительно будущего объема поставок нефти на рынок, говорит эксперт.