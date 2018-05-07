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СНГ 07.05.2018 21:16

Комитет Думы предлагает распространить закон о контрсанкциях на деятельность по организации торгов, госзакупок, электронных аукционов

Комитет по собственности Госдумы предлагает расширить законопроект о контрсанкциях против США и других стран и запретить ряду компаний с иностранным капиталом участвовать в государственных торгах по продаже госимущества, в торгах по продаже имущества банкротов, создавать электронные торговые площадки для проведения госзакупок и закупок госкомпаний.

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Тэги: РОССИЯ, США, КОНТРСАНКЦИИ, ЗАКОНОПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]