Комитет Думы предлагает распространить закон о контрсанкциях на деятельность по организации торгов, госзакупок, электронных аукционов

Комитет по собственности Госдумы предлагает расширить законопроект о контрсанкциях против США и других стран и запретить ряду компаний с иностранным капиталом участвовать в государственных торгах по продаже госимущества, в торгах по продаже имущества банкротов, создавать электронные торговые площадки для проведения госзакупок и закупок госкомпаний.
Алиев назначил прокурора Нахчыванской Автономной Республики
Алиев назначил председателя правления Агентства интеллектуальной собственности Азербайджана
"Азербайджанские автомобильные дороги" получат 9,6 млн манатов на строительство автодороги в Агдашском районе
Число нефтегазовых установок в США в апреле превысило 1 тыс. впервые за 3 года - Baker Hughes
Нефть дорожает на опасениях в отношении Ирана, Brent торгуется на уровне $75,77 за баррель
Азербайджан и Иран обсудили вопросы совместной разработки морских блоков на Каспии
Президент Алиев создал оргкомитет по проведению финального матча Лиги Европы УЕФА в Баку
В Азербайджане выявлена организованная преступная группировка, занимающаяся незаконным оборотом лекарственных средств
В Баку начался суд над гражданином Молдовы, похитившего 1,5 млн манатов из азербайджанского банка
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
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Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
Российские вузы приняли участие в конференции «Гейдар Алиев: идеология мультикультурализма и толерантности»
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»