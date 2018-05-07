Комитет Думы предлагает распространить закон о контрсанкциях на деятельность по организации торгов, госзакупок, электронных аукционов

Комитет по собственности Госдумы предлагает расширить законопроект о контрсанкциях против США и других стран и запретить ряду компаний с иностранным капиталом участвовать в государственных торгах по продаже госимущества, в торгах по продаже имущества банкротов, создавать электронные торговые площадки для проведения госзакупок и закупок госкомпаний.