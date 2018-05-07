Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0333 RUR   0.0271 GBR   2.3035 TRY   0.4018

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.43 Brent   73.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 30° Завтра 17° 26° 9 Май 16° 28° 10 Май 16° 25°

ТЭК 07.05.2018 21:41

Число нефтегазовых установок в США в апреле превысило 1 тыс. впервые за 3 года - Baker Hughes

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США в апреле 2018 года выросло на 22 относительно марта и составило 1011, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

Показатель превысил 1 тыс. впервые с марта 2015 года. При этом в США продолжает увеличиваться число действующих буровых как на шельфе, так и на суше.

Между тем по миру в целом количество установок в эксплуатации в апреле продолжило снижаться по сравнению с предыдущим месяцем и достигло минимума с ноября прошлого года.

В среднем в минувшем месяце в мире работали 2087 установок - на 92 меньше, чем в марте (2179). При этом апрельский уровень оказался на 160 выше показателя за аналогичный месяц 2017 года.

В Канаде число эксплуатируемых буровых сократилось сразу на 120 - до 98. Таким образом, на долю Северной Америки в настоящее время приходится 53,1% работающих в мире буровых против 50,1% годом ранее.

Количество установок за минувший месяц в Африке увеличилось на 5 (до 94 единиц), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - также на 5 (до 209), на Ближнем Востоке - на одну (до 398). Между тем в Латинской Америке наблюдалось снижение на 4 (до 189), а в Европе - на одну (до 88).

Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2017 году увеличилось впервые за последние три года и составляло 2029. По итогам 2016 года был зафиксирован минимальный за 17 лет показатель - 1593 буровые. В 2015 году в мире насчитывалось 2337 установок, в то время как в 2014 году работало максимальное с 1985 года число установок - 3578.

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по миру в целом.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЕГАЗ, БУРЕНИЕ, УСТАНОВКИ


Похожие новости


Инвестиции в нефтегаз в 2017г могут впервые упасть 3-й год подряд - глава МЭА

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]