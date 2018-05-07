Число нефтегазовых установок в США в апреле превысило 1 тыс. впервые за 3 года - Baker Hughes

Число действующих нефтяных и газовых буровых установок в США в апреле 2018 года выросло на 22 относительно марта и составило 1011, свидетельствуют данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes.

Показатель превысил 1 тыс. впервые с марта 2015 года. При этом в США продолжает увеличиваться число действующих буровых как на шельфе, так и на суше.

Между тем по миру в целом количество установок в эксплуатации в апреле продолжило снижаться по сравнению с предыдущим месяцем и достигло минимума с ноября прошлого года.

В среднем в минувшем месяце в мире работали 2087 установок - на 92 меньше, чем в марте (2179). При этом апрельский уровень оказался на 160 выше показателя за аналогичный месяц 2017 года.

В Канаде число эксплуатируемых буровых сократилось сразу на 120 - до 98. Таким образом, на долю Северной Америки в настоящее время приходится 53,1% работающих в мире буровых против 50,1% годом ранее.

Количество установок за минувший месяц в Африке увеличилось на 5 (до 94 единиц), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - также на 5 (до 209), на Ближнем Востоке - на одну (до 398). Между тем в Латинской Америке наблюдалось снижение на 4 (до 189), а в Европе - на одну (до 88).

Среднемесячное число действующих нефтяных и газовых буровых установок в мире в 2017 году увеличилось впервые за последние три года и составляло 2029. По итогам 2016 года был зафиксирован минимальный за 17 лет показатель - 1593 буровые. В 2015 году в мире насчитывалось 2337 установок, в то время как в 2014 году работало максимальное с 1985 года число установок - 3578.

Baker Hughes публикует данные о действующих буровых установках с 1944 года. Сначала компания собирала информацию только в США и Канаде, с 1975 года - по миру в целом.