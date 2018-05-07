Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0333 RUR   0.0271 GBR   2.3035 TRY   0.4018

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.43 Brent   73.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 30° Завтра 17° 26° 9 Май 16° 28° 10 Май 16° 25°

СНГ 07.05.2018 21:49

Кикбоксеры из ОАЭ и Ирана попали из пансионата на Иссык-Куле в больницу с пищевым отравлением

13 человек, среди них иностранные спортсмены, приехавшие на Иссык-Куль на соревнования по кикбоксингу, госпитализированы в Чолпон-Атинскую городскую больницу (Иссык-Кульская область, север Киргизии) с признаками пищевого отравления, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Минздрава Киргизии Жылдыз Айгерчинова.

Вызов в пансионат "Аврора", где проживали иностранные спортсмены, поступил днем в понедельник.

"Сначала в больницу поступили семь иностранцев, среди которых граждане Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов, затем поступили трое местных жителей из числа сотрудников пансионате "Авропа" и трое детей", - сказала пресс-секретарь.

Пока врачам не удалось выяснить причину отравления, в пансионате "Аврора" работают специалисты санэпидстанции, состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное, все получают необходимое лечение.

С 11 по 12 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе города Чолпон-Ата пройдут международные соревнования по кикбоксингу, на который приехали 200 иностранных спортсменов. Спортсмены были размещены в пансионате "Аврора".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИРГИЗИЯ, СПОРТСМЕНЫ, ОТРАВЛЕНИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]