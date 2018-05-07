Кикбоксеры из ОАЭ и Ирана попали из пансионата на Иссык-Куле в больницу с пищевым отравлением

13 человек, среди них иностранные спортсмены, приехавшие на Иссык-Куль на соревнования по кикбоксингу, госпитализированы в Чолпон-Атинскую городскую больницу (Иссык-Кульская область, север Киргизии) с признаками пищевого отравления, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Минздрава Киргизии Жылдыз Айгерчинова.

Вызов в пансионат "Аврора", где проживали иностранные спортсмены, поступил днем в понедельник.

"Сначала в больницу поступили семь иностранцев, среди которых граждане Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов, затем поступили трое местных жителей из числа сотрудников пансионате "Авропа" и трое детей", - сказала пресс-секретарь.

Пока врачам не удалось выяснить причину отравления, в пансионате "Аврора" работают специалисты санэпидстанции, состояние всех пострадавших оценивается как удовлетворительное, все получают необходимое лечение.

С 11 по 12 мая в физкультурно-оздоровительном комплексе города Чолпон-Ата пройдут международные соревнования по кикбоксингу, на который приехали 200 иностранных спортсменов. Спортсмены были размещены в пансионате "Аврора".