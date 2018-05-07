Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0333 RUR   0.0271 GBR   2.3035 TRY   0.4018

Цена на нефть

    $/bbl WTI   68.43 Brent   73.62

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 30° Завтра 17° 26° 9 Май 16° 28° 10 Май 16° 25°

Регион 07.05.2018 21:56

Борис Джонсон заявляет, что выход США из соглашения по иранскому атому может привести к гонке ядерных вооружений на Ближнем Востоке

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, находящийся с визитом в США, заявил в интервью американской передаче Fox and Friends, что возможный выход США из соглашения с Тегераном по ядерной программе, может повлечь за собой гонку ядерных вооружений в регионе.

"Позвольте напомнить вам: если они (Иран - ИФ) получат ядерное оружие, вы получаете гонку вооружений на Ближнем Востоке. У вас будет Саудовская Аравия, которая захочет (ядерное оружие - ИФ), египтяне захотят, и ОАЭ. Ситуация уже очень, очень опасная, и мы не хотим следовать по этому пути. Мне не кажется, что в настоящий момент существует реальное военное решение (проблемы - ИФ)", - приводит слова Б.Джонсона британское издание The Guardian.

При этом британский министр призвал президента США Дональда Трампа "не выплеснуть вместе с водой ребенка", разорвав это соглашение, а вместо этого - работать над ним.

"Мы что, всерьез говорим, что мы будем бомбить эти объекты (в Иране - ИФ) (. . .) это в самом деле реальная возможность?" - сказал Б.Джонсон.

В то же время он признал правоту Д.Трампа, видящего, по словам Б.Джонсона, "изъяны" в нынешнем соглашении по ядерной программе Ирана. Он также указал на опасности, которые, по мнению главы МИД Великобритании, представляет нынешняя политика Ирана.

"Смотрите, Иран ведет себя плохо, он разрабатывает межконтинентальные баллистические ракеты. Мы должны положить этому конец. Мы должны дать отпор тому, что Иран делает в регионе. Мы должны занять более жесткую позицию", - добавил министр.

The Guardian в свою очередь отмечает, что непосредственно с Д.Трампом у Б.Джонсона переговоров не будет. Он встретится с вице-президентом США Майком Пенсом и советником президента по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Ожидается, что Д.Трамп до 12 мая должен принять решение о том, следует ли США сохранять в силе соглашение с Тегераном.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МИД, США, ИРАН


Похожие новости


Соглашение по иранской ядерной программе необходимо для сдерживания амбиций Тегерана в этой области - глава МИД Великобритании Глава МИД Великобритании обвиняет Россию в оспаривании основ международного порядка Глава МИД Великобритании Джонсон обеспокоен планом президента США признать Иерусалим столицей Израиля Минск выступает за прямой диалог с ЕС и НАТО - глава МИД Глава МИД Британии считает двухлетний переходный период достаточным для заключения соглашения с ЕС Азербайджан и Великобритания провели очередной этап межмидовских политических консультаций

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]