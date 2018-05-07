Борис Джонсон заявляет, что выход США из соглашения по иранскому атому может привести к гонке ядерных вооружений на Ближнем Востоке

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон, находящийся с визитом в США, заявил в интервью американской передаче Fox and Friends, что возможный выход США из соглашения с Тегераном по ядерной программе, может повлечь за собой гонку ядерных вооружений в регионе.

"Позвольте напомнить вам: если они (Иран - ИФ) получат ядерное оружие, вы получаете гонку вооружений на Ближнем Востоке. У вас будет Саудовская Аравия, которая захочет (ядерное оружие - ИФ), египтяне захотят, и ОАЭ. Ситуация уже очень, очень опасная, и мы не хотим следовать по этому пути. Мне не кажется, что в настоящий момент существует реальное военное решение (проблемы - ИФ)", - приводит слова Б.Джонсона британское издание The Guardian.

При этом британский министр призвал президента США Дональда Трампа "не выплеснуть вместе с водой ребенка", разорвав это соглашение, а вместо этого - работать над ним.

"Мы что, всерьез говорим, что мы будем бомбить эти объекты (в Иране - ИФ) (. . .) это в самом деле реальная возможность?" - сказал Б.Джонсон.

В то же время он признал правоту Д.Трампа, видящего, по словам Б.Джонсона, "изъяны" в нынешнем соглашении по ядерной программе Ирана. Он также указал на опасности, которые, по мнению главы МИД Великобритании, представляет нынешняя политика Ирана.

"Смотрите, Иран ведет себя плохо, он разрабатывает межконтинентальные баллистические ракеты. Мы должны положить этому конец. Мы должны дать отпор тому, что Иран делает в регионе. Мы должны занять более жесткую позицию", - добавил министр.

The Guardian в свою очередь отмечает, что непосредственно с Д.Трампом у Б.Джонсона переговоров не будет. Он встретится с вице-президентом США Майком Пенсом и советником президента по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Ожидается, что Д.Трамп до 12 мая должен принять решение о том, следует ли США сохранять в силе соглашение с Тегераном.