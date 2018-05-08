В Узбекистане агропром отдали под контроль Генпрокуратуры

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление об упразднении инспекций, которые ранее контролировали агропромышленный комплекс страны, этим теперь будет заниматься Генпрокуратура, сообщают во вторник СМИ республики.

Документ "О мерах по организации деятельности инспекции по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности при Генеральной прокуратуре республики Узбекистан" принят для совершенствования системы контроля в области сельского хозяйства, продовольственной безопасности и водопотребления.

Согласно принятому постановлению с 1 августа 2018 года упраздняются все ранее действовавшие в агропромкомплексе Госинспекции (хлебная, по надзору за техническим состоянием машин и оборудования, по племенному делу в животноводстве, водная, центры сертификации хлопковой продукции, по сертификации и контролю качества семян сельскохозяйственных культур).

Их правопреемником станет образованная при Генпрокуратуре инспекция по контролю за агропромышленным комплексом и обеспечением продовольственной безопасности.

Принятым главой государства документом одобрено предложение об образовании при инспекции Госунитарного предприятия "Центр по оказанию услуг в агропромышленном комплексе" и фонда развития вновь созданной инспекции.

Постановлением определено, что начальник инспекции по статусу, приравнивается заместителю Генерального прокурора и назначается на должность президентом страны.