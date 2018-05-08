Порошенко назвал число российских солдат в Донбассе

По данным украинской стороны, до 50% тех, кто сейчас воюет в Донбассе против Украины, являются гражданами России, заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу CBS News.

Отвечая на вопрос, сколько сейчас российских солдат находятся на востоке Украины, П.Порошенко отметил: "Мы имеем подтвержденные цифры, что в разные периоды их количество было от 10 тыс. до 2,5 тыс. - регулярных российских войск на оккупированной территории".

"Плюс они имеют почти 50 тыс. войск так называемых "российских волонтеров", которые были набраны через российскую мобилизационную систему и направлены туда. Однако они делают вид, что они не солдаты регулярной армии. Но они - россияне, они - по национальности русские, они - российские солдаты. Они используют российское оружие и амуницию. И это - россияне", - отметил П.Порошенко, слова которого приводит во вторник пресс-служба главы государства.

По его словам, Украина имеет подтвержденные данные о пребывании в "оккупированной части Донбасса" регулярных российских войск.

"Многие обозреватели полагают, что у нас в Украине "холодная война". Я хочу разочаровать их - это не "холодная война". Это - горячая война. И каждый день у нас есть погибшие мирные жители и украинские солдаты", - отметил президент Украины.

Причина таких действий Москвы, по его мнению, в том, что Россия "хочет дестабилизировать Украину". "Они стремятся дискредитировать достижения Революции Достоинства, которые мы имели последние 4 года", - сказал П.Порошенко. По его словам, российский президент стремится отвоевать Украину: "Да, отвоевать. И вернуть СССР или Российскую империю. Как вам удобнее".

Он подчеркнул, что "в этой ситуации, безусловно, нам нужны миротворцы".

"Невозможно, чтобы миротворческая миссия проходила одновременно с пребыванием российских войск. Это инструмент для того, чтобы оказывать давление на РФ, чтобы она вывела войска из оккупированной территории", - добавил П.Порошенко.

Выборы в Донбассе, по его мнению, возможны после полной имплементации миротворческой операции.

Между тем в Москве официальные лица неоднократно заявляли, что в Донбассе нет ни российских войск, ни российских вооружений.