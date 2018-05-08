Пхеньян осудил Токио за призывы сохранять санкции в отношении КНДР

Северная Корея раскритиковала Японию за призывы к санкционному давлению на Пхеньян, несмотря на снижение напряженности на Корейском полуострове, сообщает во вторник южнокорейское агентство "Ренхап" со ссылкой на официальные СМИ КНДР.

Поддержка Японией санкций и давления на КНДР "равнозначна препятствованию ослаблению напряженности на Корейском полуострове", пишет северокорейская газета "Нодон синмун".

"Попытки нажиться на ухудшении ситуации с безопасностью на полуострове - порочная практика Японии", - отмечает газета.

Также в материале говорится, что Япония является давним врагом корейского народа, отмечает агентство.

Северная Корея усилила критику в отношении Японии на фоне запланированного саммита с США и ожиданий, что Пхеньян и Токио могут обсудить нормализацию отношений, добавляет агентство.

После межкорейского саммита, прошедшего 27 апреля, южнокорейская сторона сообщила, что лидер КНДР Ким Чен Ын выразил готовность провести переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Последний также выразил готовность к диалогу с Пхеньяном.

Эксперты рассказали агентству "Ренхап", что Северная Корея может использовать подобную риторику, чтобы усилить свое влияние перед предстоящими переговорами между странами по дипломатическим отношениям.

Ранее министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что международное сообщество должно сохранять санкции и давление на Северную Корею до тех пор, пока Пхеньян не предпримет конкретные шаги по денуклеаризации.

В конце апреля состоялся саммит между лидером КНДР Ким Чен Ыном и южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином, по итогам которого главы государств Корейского полуострова договорились, в том числе, работать над его денуклеаризацией.

Также на конец мая - начало июня запланирована встреча Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа. Место проведения и время уже определены, однако пока не разглашаются.