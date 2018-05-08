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Дальнее зарубежье 08.05.2018 12:05

Президент Южной Кореи призывает к улучшению отношений между КНДР и Японией

Южнокорейский президент Мун Чжэ Ин считает необходимым возобновление диалога между Северной Кореей и Японией для мира и стабильности как на Корейском полуострове, так и во всей Северо-Восточной Азии.

"Если отношения между Северной Кореей и Японий будут нормализованы, то это поспособствует миру и стабильности всего Корейского полуострова и Северо-Восточной Азии", - сказал глава государства в интервью японской газете "Иомиури".

"Япония может сыграть очень важную роль для мира и процветания Корейского полуострова. Нормализация отношений между Северной Кореей и Японией может стать необходимой составляющей гарантий безопасности для КНДР, а тесное сотрудничество между Южной Кореей, США и Японией может стать необходимым элементом для полной денуклеаризации Корейского полуострова", - отметил Мун Чжэ Ин.

Президент Южной Кореи также сообщил, что обсуждал с северокорейским лидером Ким Чен Ыном вопрос отношений между Пхеньяном и Токио.

"Я сказал председателю Киму, что премьер-министр (Японии Синдзо - ИФ) Абэ хотел бы нормализовать отношения между Северной Кореей и Японией, и он (Ким Чен Ын - ИФ) сказал, что хотел бы тоже начать диалог с Японией и готов сделать это в любое время", - сказал южнокорейский лидер.

Кроме того, Мун Чжэ Ин подчеркнул, что только диалог может помочь в решении разногласий между странами.

"Если оглянуться назад, то можно вспомнить, как пессимистичные мнения относительно возможности изменения поведения Северной Кореи, в том числе в ядерном вопросе, значительно превалировали над оптимистичнымивзглядами. Однако благодаря нашим усилиям, направленным исключительно на диалог, удалось добиться небольшого прорыва - в зимних Олимпийских играх, а также в межкорейском саммите", - добавил он.

В конце апреля состоялся саммит между лидером КНДР Ким Чен Ыном и южнокорейским президентом Мун Чжэ Ином, по итогам которого стороны договорились, в том числе, работать над денуклеаризацией Корейского полуострова.

Также на конец мая - начало июня запланирована встреча Ким Чен Ына и американского президента Дональда Трампа. Место проведения и время уже определены, однако, пока не разглашаются.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ПРЕЗИДЕНТ, КНДР, ЯПОНИЯ


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