Несколько тысяч человек ожидают на главной площади Еревана выборы премьера Армении

Несколько тысяч человек собрались на площади Республики в центре Еревана, где в прямом эфире будет транслироваться специальное заседание парламента Армении по выборам премьер-министра республики.
Вечером в минувший понедельник единственный кандидат на пост премьер-министра Армении, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян призвал своих сторонников с утра во вторник собраться на площади Республики в Ереване.
"Завтра в 11:00 все собираемся здесь. Меня спрашивают, будут ли завтра акции, объявляется ли забастовка. Дорогие, нет, никаких забастовок. Завтра я объявляю нерабочим днем", - сказал Н.Пашинян.
Выборы премьера Армении начнутся в 12:00 (12:00 ) на специальном заседании парламента.
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