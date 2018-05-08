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Регион 08.05.2018 11:37

Несколько тысяч человек ожидают на главной площади Еревана выборы премьера Армении

Несколько тысяч человек собрались на площади Республики в центре Еревана, где в прямом эфире будет транслироваться специальное заседание парламента Армении по выборам премьер-министра республики.

Вечером в минувший понедельник единственный кандидат на пост премьер-министра Армении, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян призвал своих сторонников с утра во вторник собраться на площади Республики в Ереване.

"Завтра в 11:00 все собираемся здесь. Меня спрашивают, будут ли завтра акции, объявляется ли забастовка. Дорогие, нет, никаких забастовок. Завтра я объявляю нерабочим днем", - сказал Н.Пашинян.

Выборы премьера Армении начнутся в 12:00 (12:00 ) на специальном заседании парламента.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ЕРЕВАН, ОБСТАНОВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]