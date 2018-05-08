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Карабахский конфликт 08.05.2018 11:32

Азербайджанцы вернутся в Шушу – МИД Азербайджана

Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, отмечается в заявлении пресс-секретаря МИД Хикмета Гаджиева.

"Нагорно-Карабахский регион, в настоящее время находящийся под оккупацией, всегда был и будет неотъемлемой частью Азербайджана. Международная общественность признает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана", - отмечается в заявлении Х.Гаджиева по случаю 26-летия оккупации древнего азербайджанского города Шуша в Нагорном Карабахе.

Он отметил, что азербайджанцы вернутся в Шушу и "Азербайджан обеспечит свою территориальную целостность и суверенитет".

Х.Гаджиев подчеркнул, что в результате оккупации армянскими военными в Шуше разграблено 30 сел, погибли 195 мирных азербайджанца, 165 получили ранения, 58 пропали без вести, свыше 24 тыс. жителей города и окрестных сел подверглись этнической чистке.

"Кроме этого, армяне уничтожили в Шуше культурные, религиозные и исторические памятники азербайджанского народа. Совбез ООН признает Нагорный Карабах частью Азербайджана и в резолюциях указано требование вывода армянских военных с оккупированных территорий", - подчеркивается в заявлении.

А.Азизов

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Тэги: МИД, КАРАБАХ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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