Азербайджанцы вернутся в Шушу – МИД Азербайджана

Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана, отмечается в заявлении пресс-секретаря МИД Хикмета Гаджиева.

"Нагорно-Карабахский регион, в настоящее время находящийся под оккупацией, всегда был и будет неотъемлемой частью Азербайджана. Международная общественность признает территориальную целостность и суверенитет Азербайджана", - отмечается в заявлении Х.Гаджиева по случаю 26-летия оккупации древнего азербайджанского города Шуша в Нагорном Карабахе.

Он отметил, что азербайджанцы вернутся в Шушу и "Азербайджан обеспечит свою территориальную целостность и суверенитет".

Х.Гаджиев подчеркнул, что в результате оккупации армянскими военными в Шуше разграблено 30 сел, погибли 195 мирных азербайджанца, 165 получили ранения, 58 пропали без вести, свыше 24 тыс. жителей города и окрестных сел подверглись этнической чистке.

"Кроме этого, армяне уничтожили в Шуше культурные, религиозные и исторические памятники азербайджанского народа. Совбез ООН признает Нагорный Карабах частью Азербайджана и в резолюциях указано требование вывода армянских военных с оккупированных территорий", - подчеркивается в заявлении.

А.Азизов