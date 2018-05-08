Таможенники Азербайджана пресекли попытку незаконного ввоза в страну крупной партии бриллиантов

Таможенные органы Азербайджана предотвратили ввоз в страну крупной партии бриллиантов, говорится в сообщении Государственного таможенного комитета (ГТК).

«Гражданин Азербайджана, прибывший в страну рейсом Дубай-Баку, при попытке воспользоваться пропускной системой «зеленого коридора» при прохождении зоны таможенного контроля был направлен к «красному коридору». Проверка чемодана данного лица рентгеновским аппаратом вызвала подозрения о наличие в обуви товаров, скрытых от таможенного надзора», - отмечается в информации.

По данным ГТК, при дальнейшей проверке обуви были обнаружены спрятанные в них 26 полиэтиленовых пакета с камнями различной формы и объема.

Согласно экспертному заключению, обнаруженные камни относятся к бриллиантам, общий вес которых составил 1886,87 карат (337,374 гр.).

По факту ведется расследование.

Н.Аббасова