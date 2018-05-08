Совет ЕС может расширить санкции в отношении России 14 мая

Комитет постоянных представителей государств-членов ЕС (Coreper) во вторник рассмотрит вопрос о расширении санкционных списков в отношении России в связи с украинской ситуацией, сообщил "Интерфаксу" на условиях анонимности дипломатический источник в одной из национальных делегаций стран союза.
"Вы могли видеть этот вопрос в повестке дня комитета. Мы не сообщаем подробностей до принятия официального решения Советом ЕС. Все, что я могу вам сказать, решение Совета ЕС предварительно предусмотрено на ближайший понедельник. Вы все узнаете из официального коммюнике", - сказал собеседник агентства.
В ответ на вопрос, связано ли это решение с проведением российских президентских выборов на территории Крыма, источник заявил: "До принятия решения у нас не принято давать информацию, но ваша версия мне представляется вероятной".
Coreper внес в повестку дня заседания 8 мая пункт о новых санкционных списках по России. "Ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, - новые списки, решение и имплементация регламента", - говорится в повестке, опубликованной на сайте Совета ЕС.
Coreper готовит предложения к заседаниям Советов ЕС для принятия официальных решений.
Глава УМК отметил роль Гейдара Алиева в сохранении государственности Азербайджана
Баку ждет от Брюсселя более активного содействия в рамках карабахского урегулирования – МИД Азербайджана
Форум по финансовым технологиям и блокчейну впервые пройдет в Азербайджане 17-18 мая
Манат и доллар сохраняют позиции на валютном аукционе
Азербайджан проводит эксперименты по внедрению цифровой идентификации в банковской сфере - ВБ
Таможенники Азербайджана пресекли попытку незаконного ввоза в страну крупной партии бриллиантов
На юге Азербайджана при пожаре погибли 3 человека
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
«AzerTelecom» поддерживает образовательные проекты в области информационных технологий
Caspian Energy опубликовал эксклюзивное интервью премьер-министра Турции
В РИКЦ открылась фотовыставка, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»