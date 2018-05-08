Совет ЕС может расширить санкции в отношении России 14 мая

Комитет постоянных представителей государств-членов ЕС (Coreper) во вторник рассмотрит вопрос о расширении санкционных списков в отношении России в связи с украинской ситуацией, сообщил "Интерфаксу" на условиях анонимности дипломатический источник в одной из национальных делегаций стран союза.

"Вы могли видеть этот вопрос в повестке дня комитета. Мы не сообщаем подробностей до принятия официального решения Советом ЕС. Все, что я могу вам сказать, решение Совета ЕС предварительно предусмотрено на ближайший понедельник. Вы все узнаете из официального коммюнике", - сказал собеседник агентства.

В ответ на вопрос, связано ли это решение с проведением российских президентских выборов на территории Крыма, источник заявил: "До принятия решения у нас не принято давать информацию, но ваша версия мне представляется вероятной".

Coreper внес в повестку дня заседания 8 мая пункт о новых санкционных списках по России. "Ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, - новые списки, решение и имплементация регламента", - говорится в повестке, опубликованной на сайте Совета ЕС.

Coreper готовит предложения к заседаниям Советов ЕС для принятия официальных решений.