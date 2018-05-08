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СНГ 08.05.2018 12:48

Совет ЕС может расширить санкции в отношении России 14 мая

Комитет постоянных представителей государств-членов ЕС (Coreper) во вторник рассмотрит вопрос о расширении санкционных списков в отношении России в связи с украинской ситуацией, сообщил "Интерфаксу" на условиях анонимности дипломатический источник в одной из национальных делегаций стран союза.

"Вы могли видеть этот вопрос в повестке дня комитета. Мы не сообщаем подробностей до принятия официального решения Советом ЕС. Все, что я могу вам сказать, решение Совета ЕС предварительно предусмотрено на ближайший понедельник. Вы все узнаете из официального коммюнике", - сказал собеседник агентства.

В ответ на вопрос, связано ли это решение с проведением российских президентских выборов на территории Крыма, источник заявил: "До принятия решения у нас не принято давать информацию, но ваша версия мне представляется вероятной".

Coreper внес в повестку дня заседания 8 мая пункт о новых санкционных списках по России. "Ограничительные меры в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, - новые списки, решение и имплементация регламента", - говорится в повестке, опубликованной на сайте Совета ЕС.

Coreper готовит предложения к заседаниям Советов ЕС для принятия официальных решений.

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Тэги: ЕС, РОССИЯ, УКРАИНА, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]