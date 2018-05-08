В парламенте Армении началось обсуждение кандидатуры Пашиняна на пост премьера

Обсуждение вопроса выборов нового премьер-министра Армении началось на специальном заседании парламента республики во вторник.

Единственным кандидатом на этот пост является лидер протестного движения, руководитель оппозиционной парламентской фракции "Елк" Никол Пашинян.

Его кандидатура выдвинута оппозиционными фракциями парламента "Елк", "Царукян" и партии "Дашнакцутюн", которая покинула коалицию с правящей Республиканской партией на фоне внутриполитического кризиса.

Согласно новой редакции Конституции Армении, премьер обладает всей полнотой власти в стране.

Парламент Армении обсудит вопрос выборов нового премьера во второй раз.

На заседании кандидат на пост премьера выступит с речью, после чего ему будут заданы вопросы. Голосование будет открытым. После оглашения результатов голосования избранный премьер вновь выступит с речью.

После избрания премьера в 15-дневный срок должно быть сформировано новое правительство. После этого в 20-дневный срок правительство должно представить на утверждение парламента свою программу.

С 13 апреля в Ереване и ряде других городов Армении проходили многотысячные круглосуточные митинги и акции протеста против назначения экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра. Во главе протестов встал оппозиционный депутат Н.Пашинян. 23 апреля С.Саргсян ушел в отставку, исполняющим обязанности премьер-министра Армении был назначен представитель правящей Республиканской партии Карен Карапетян.

Несмотря на смену премьера, протесты продолжились. Н.Пашинян потребовал отстранения от власти всех представителей Республиканской партии и избрания нового главы правительства. При этом позднее оппозиционер поставил ультиматум, что стать премьером должен именно он.

1 мая Национальное собрание не смогло выбрать главу правительства, поскольку Н.Пашиняна отказалась поддержать Республиканская партия, имеющая в парламенте большинство. В итоге, за кандидатуру Н.Пашиняна проголосовали лишь 45 депутатов, против - 56.

После этого на митинге 1 мая Н.Пашинян призвал своих сторонников с утра 2 мая объявить тотальную забастовку и заблокировать все дороги. На протяжении всего дня все автодороги в Ереване были заблокированы, были закрыты ведущие к границам республики автотрассы, дорога в аэропорт, демонстранты заблокировали также работу железной дороги.

После возобновления протестов глава фракции "республиканцев" Ваграм Багдасарян заявил, что она поддержит на выборах премьера Армении 8 мая кандидата, которого выдвинут не менее трети депутатов.

В результате в секретариат Национального собрания Армении был представлен документ с 41 подписью депутатов о выдвижении Н.Пашиняна на пост премьера.

Для избрания премьером кандидату необходимо получить 53 голоса.

В парламенте Армении представлены четыре политические силы. Фракция правящей Республиканской партии обладает абсолютным большинством голосов - 58 депутатов. Оппозиционная фракция "Елк", которой руководит Н.Пашинян, представлена девятью депутатами. Оппозиционная фракция "Царукян" - 31 депутат, фракция "Дашнакцутюн", которая покинула коалицию с правящей партией, - семь депутатов.

7 мая В.Багдасарян заявил, что фракция Республиканской партии после выборов нового премьер-министра страны готова стать оппозицией.