Тегеран сможет преодолеть возможные проблемы после решения Вашингтона по СВПД - президент Рухани

Президент Ирана Хасан Рухани уверен в способности Тегерана справиться с последствиями решения Вашингтона относительно соглашения по иранскому атому, которое, как ожидается, президент США Дональд Трамп огласит позднее во вторник, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

"Возможно, что в течение двух-трех месяцев мы будем сталкиваться с некоторыми проблемами, но мы переживем это", - сказал Х.Рухани, выступая на нефтегазовой конференции в Тегеране.

При этом Х.Рухани отметил, что Тегеран хочет продолжать "работать со всем миром и поддерживать конструктивное сотрудничество с миром".

Накануне Д.Трамп написал на своей странице в "Твиттере", что намерен огласить свое решение по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) во вторник в 14:00 по местному времени (22:00 ).

Американский президент неоднократно критиковал это соглашение, отмечая, что документ не охватывает ряд важных вопросов, в частности - проблему разработки Ираном баллистических ракет.

В свою очередь, ряд европейских союзников США предлагают сохранить в силе соглашение по атому, но параллельно работать над другим договором, касающимся иных спорных вопросов между Западом и Тегераном.

СВПД был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном. Соглашение вводит ряд серьезных ограничений для иранской ядерной программы. В обмен на соблюдение этих условий Иран добился снятия ряда жестких международных санкций