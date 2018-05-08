Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0252 RUR   0.0271 GBR   2.3032 TRY   0.3966

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.73 Brent   76.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 24° Завтра 16° 28° 10 Май 16° 26° 11 Май 14° 23°

Дальнее зарубежье 08.05.2018 13:01

Начальники генштабов стран ЕС рассмотрят 15 мая в Брюсселе реализацию совместной политики безопасности и обороны

Военный комитет Евросоюза соберется 15 мая в Брюсселе на уровне начальников генеральных штабов, сообщила во вторник пресс-служба Совета ЕС.

В коммюнике отмечается, что заседание будет проводить постоянный председатель комитета генерал Михаил Костаракос.

Встреча начнется с доклада о ходе реализации Глобальной стратегии ЕС в области безопасности и обороны, говорится в документе.

Затем участники совещания рассмотрят сотрудничество ЕС-НАТО. Кроме того, пройдет дискуссия о военных миссиях и операциях в рамках совместной политики безопасности и обороны ЕС, включая учебные и консультационные миссии и текущие операции.

Начальники генштабов обсудят партнерство ЕС-ООН в области поддержания мира и урегулирования кризисов.

Они также рассмотрят ход реализации оборонных инициатив ЕС, в том числе постоянное структурированное сотрудничество (PESCO), скоординированный ежегодный обзор обороны, европейскую программу развития военной промышленности и военную мобильность.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, ГЕНШТАБЫ, БЕЗОПАСНОСТЬ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]