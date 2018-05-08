Начальники генштабов стран ЕС рассмотрят 15 мая в Брюсселе реализацию совместной политики безопасности и обороны

Военный комитет Евросоюза соберется 15 мая в Брюсселе на уровне начальников генеральных штабов, сообщила во вторник пресс-служба Совета ЕС.

В коммюнике отмечается, что заседание будет проводить постоянный председатель комитета генерал Михаил Костаракос.

Встреча начнется с доклада о ходе реализации Глобальной стратегии ЕС в области безопасности и обороны, говорится в документе.

Затем участники совещания рассмотрят сотрудничество ЕС-НАТО. Кроме того, пройдет дискуссия о военных миссиях и операциях в рамках совместной политики безопасности и обороны ЕС, включая учебные и консультационные миссии и текущие операции.

Начальники генштабов обсудят партнерство ЕС-ООН в области поддержания мира и урегулирования кризисов.

Они также рассмотрят ход реализации оборонных инициатив ЕС, в том числе постоянное структурированное сотрудничество (PESCO), скоординированный ежегодный обзор обороны, европейскую программу развития военной промышленности и военную мобильность.