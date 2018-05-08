Азербайджан проводит эксперименты по внедрению цифровой идентификации в банковской сфере - ВБ

Граждане в странах Европы и Центральной Азии, использующие технологии блокчейна, могут быть обеспечены более качественными услугами, считают во Всемирном банке.

ВБ во вторник представил отчет Cryptocurrencies and Blockchain: Europe and Central Asia Economic Update.

По оценкам ВБ экономический рост в регионе Европа и Центральная Азия в 2018 году составит 2,3% против роста на уровне 2,7% в 2017 году.

Эксперты банка считают, что в регионе имеется необходимость более полного использования потенциала современных технологий. При этом они отмечают, что блокчейн является самым надежным средством в этом направлении.

"В ряде стран Европы и Центральной Азии создана эффективная почва для криптовалют и формирования технологий блокчейн", - считает главный экономист банка по региону Ханс Тиммер.

По оценкам ВБ Азербайджан в настоящее время проводит эксперименты в сфере применения цифровой идентификации в банковской сфере.

В ВБ считают, что применение технологий блокчейн эффективно для обеспечения финансового надзора, борьбы с уклонением от уплаты налогов и незаконными транзакциями.

Как сообщалось ранее, Центральный банк Азербайджана (ЦБА) планирует реализацию проекта создания системы цифровой идентификации отношений "банк-клиент" на базе технологии Blockchain (технология баз данных без единого центра).

Ранее председатель правления ЦБА Эльман Рустамов заявил, что ЦБ намерен привлечь иностранных экспертов для изучения вопросов применения технологий блокчейн. "Blockchain - это передовые технологии. Их применение в ближайшие пять лет приведет к изменениям в финансовом секторе, реальном секторе, системе управления. Применение Blockchain в банках окажет помощь финансово-банковской системе. Мы будем активно работать в этом направлении, начали переговоры с международными экспертами в этом направлении. Для начала необходимо создать юридическую платформу Blockchain, а потом переходить на применение самих технологий", - сказал Э.Рустамов.

А.Азизов