Баку ждет от Брюсселя более активного содействия в рамках карабахского урегулирования – МИД Азербайджана

Официальный Баку рассчитывает на содействие Европейского Союза в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта нагорно-карабахского конфликта, заявил представитель МИД Азербайджана, посол Кямиль Хасиев.

"Азербайджан ожидает от ЕС для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, что может препятствовать проведению незаконных торговых и др. операций на оккупированных территориях со стороны Армении", - сказал К.Хасиев в Баку во вторник на XV заседании Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан.

По его словам, Армения с целью поддержания существующего статус-кво продолжает целенаправленно заселять оккупированных территорий сирийскими беженцами. "Это в будущем помешает возвращению азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома", - отметил он.

К.Хасиев подчеркнул, Азербайджан выступает за продолжение мирных переговоров по урегулированию конфликта. «Однако, неконструктивная политика Еревана подтверждает желание Армении сохранять эти земли под оккупацией", - добавил он.

Ф.Исазаде