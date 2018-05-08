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Карабахский конфликт 08.05.2018 12:16

Баку ждет от Брюсселя более активного содействия в рамках карабахского урегулирования – МИД Азербайджана

Официальный Баку рассчитывает на содействие Европейского Союза в вопросе урегулирования армяно-азербайджанского конфликта нагорно-карабахского конфликта, заявил представитель МИД Азербайджана, посол Кямиль Хасиев.

"Азербайджан ожидает от ЕС для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, что может препятствовать проведению незаконных торговых и др. операций на оккупированных территориях со стороны Армении", - сказал К.Хасиев в Баку во вторник на XV заседании Комитета парламентского сотрудничества ЕС-Азербайджан.

По его словам, Армения с целью поддержания существующего статус-кво продолжает целенаправленно заселять оккупированных территорий сирийскими беженцами. "Это в будущем помешает возвращению азербайджанских вынужденных переселенцев в свои дома", - отметил он.

К.Хасиев подчеркнул, Азербайджан выступает за продолжение мирных переговоров по урегулированию конфликта. «Однако, неконструктивная политика Еревана подтверждает желание Армении сохранять эти земли под оккупацией", - добавил он.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ЕС, КАРАБАХ, РОЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]