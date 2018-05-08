Медведев получит в свою поддержку голоса, как минимум, 380 депутатов, считают в Госдуме

В Госдуме прогнозируют, что за кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра проголосуют на заседании во вторник не менее 380 депутатов, и это станет для него весьма хорошим результатом.

"Анализ показывает, что голоса за кандидатуру Медведева на пост премьера готовы отдать порядка 380 депутатов. Это в полном составе фракции "Единая Россия" (339 человек) и ЛДПР (40 человек). Кроме того, ожидается, что несколько членов фракции "Справедливая Россия" проголосуют за него. Фракция КПРФ, скорее всего, останется в оппозиции и не даст ни голоса", - описал в интервью "Интерфаксу" ситуацию думский аналитик.

Для принятия положительного решения достаточно 226 голосов.

"Для премьера, который идет на второй срок, это более чем хороший результат", - считают в Госдуме.

Собеседник агентства напомнил, что в 2012 году, когда в Госдуме давали согласие президенту Владимиру Путину на утверждение Д.Медведева на его первый премьерский срок, он заручился поддержкой 299 депутатов (144 - "против").

Рекордный результат в аналогичной ситуации был у В.Путина в 2008 году. Тогда президент Д.Медведев внес в Госдуму кандидатуру В.Путина для назначения главой кабинета министров и получил согласие 392 депутатов (56 были "против").

Второе место по числу голосов депутатов было у кандидата на премьерский пост Виктора Зубкова в 2007 году. Тогда его поддержал 381 депутат ("против" - 47, 8 воздержались).

За Михаила Фрадкова в 2004 году проголосовали 356 человек (72 были "против" и 8 воздержались).

Пленарное заседание Госдумы с участием Д.Медведева начнется во вторник в 15 часов.