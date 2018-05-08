Пашинян обещает, что вендетт в Армении не будет

Кандидат на пост премьера Армении Никол Пашинян обещает, что после прихода к власти не будет политических и экономических преследований.
"В Армении не будет людей с льготными правами, все будут равны перед законом. Не будет предвыборных взяток, выборы будут честными и прозрачными, не будет искусственных монополий, будет утверждено верховенство закона, не будет коррупции. Мы осуществим кардинальные реформы", - сказал Н.Пашинян, выступая в парламенте Армении.
"Все проблемы будут решены без вендетт с соблюдением всех законов. Не будет политических и экономических преследований", - подчеркнул он.
Он призвал соотечественников за рубежом не бояться инвестировать в Армению, призвал покинувших Армению вернуться.
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