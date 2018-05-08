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Регион 08.05.2018 12:36

Пашинян обещает, что вендетт в Армении не будет

Кандидат на пост премьера Армении Никол Пашинян обещает, что после прихода к власти не будет политических и экономических преследований.

"В Армении не будет людей с льготными правами, все будут равны перед законом. Не будет предвыборных взяток, выборы будут честными и прозрачными, не будет искусственных монополий, будет утверждено верховенство закона, не будет коррупции. Мы осуществим кардинальные реформы", - сказал Н.Пашинян, выступая в парламенте Армении.

"Все проблемы будут решены без вендетт с соблюдением всех законов. Не будет политических и экономических преследований", - подчеркнул он.

Он призвал соотечественников за рубежом не бояться инвестировать в Армению, призвал покинувших Армению вернуться.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАШИНЯН, ПОЛИТИКИ, ПРЕСЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]