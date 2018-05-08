В МИД РФ предупреждают о майских забастовках транспортников в Италии

Очередные забастовки транспортников пройдут 8 и 26 мая в Италии, авиакомпания "Аэрофлот" меняет расписание рейсов в ряд итальянских городов, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) во вторник.

"Италия - 08.05 с 10:00 до 18:00 забастовка сотрудников государственного авиадиспетчера ENAV. Авиакомпания "Аэрофлот" изменяет расписание рейсов из Москвы в ряд итальянских городов", - пишет ДСКЦ в своем аккаунте в Twitter.

Кроме того, по данным МИД, 26 мая ожидается восьмичасовая забастовка персонала ж/д компаний "Трениталия" и NTV с 22:00 (по местному времени), вероятны задержки в графике движения поездов.

26 мая также пройдет 24-часовая забастовка части обслуживающего персонала аэропортов Милана - Бергамо (Bergamo Orio al Serio), Мальпенса (Malpensa), Линате (Linate). Возможны задержки рейсов, сообщает ДСКЦ.