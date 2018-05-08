Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0252 RUR   0.0271 GBR   2.3032 TRY   0.3966

Цена на нефть

    $/bbl WTI   70.73 Brent   76.17

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 18° 24° Завтра 16° 28° 10 Май 16° 26° 11 Май 14° 23°

Дальнее зарубежье 08.05.2018 13:16

В МИД РФ предупреждают о майских забастовках транспортников в Италии

Очередные забастовки транспортников пройдут 8 и 26 мая в Италии, авиакомпания "Аэрофлот" меняет расписание рейсов в ряд итальянских городов, сообщает ситуационно-кризисный центр МИД РФ (ДСКЦ) во вторник.

"Италия - 08.05 с 10:00 до 18:00 забастовка сотрудников государственного авиадиспетчера ENAV. Авиакомпания "Аэрофлот" изменяет расписание рейсов из Москвы в ряд итальянских городов", - пишет ДСКЦ в своем аккаунте в Twitter.

Кроме того, по данным МИД, 26 мая ожидается восьмичасовая забастовка персонала ж/д компаний "Трениталия" и NTV с 22:00 (по местному времени), вероятны задержки в графике движения поездов.

26 мая также пройдет 24-часовая забастовка части обслуживающего персонала аэропортов Милана - Бергамо (Bergamo Orio al Serio), Мальпенса (Malpensa), Линате (Linate). Возможны задержки рейсов, сообщает ДСКЦ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, ИТАЛИЯ, ЗАБАСТОВКИ


Похожие новости


Для переговоров по Карабаху необходима стабилизация в Армении - МИД РФ Патрушев обсудил с главой МИД Ливии проблематику внутриливийского урегулирования и борьбу с терроризмом Москва настаивает на выполнении ядерной сделки с Ираном - Лавров Главы МИД России и Азербайджана обсудили по телефону некоторые аспекты урегулирования в Нагорном Карабахе Угрозы санкций США в адрес Анкары по сделке по С-400 - пример шантажа и недобросовестной конкуренции - Лавров НАТО своими практическими шагами в отношении РФ перечеркивает перспективу нормализации отношений с Москвой - замглавы МИД РФ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]