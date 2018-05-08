Глава УМК отметил роль Гейдара Алиева в сохранении государственности Азербайджана

Глава Управления мусульман Кавказа (УМК) Шейх-уль-Ислам гаджи Аллахшукюр Пашазаде отмечает роль экс-президента страны Гейдара Алиева в сохранении азербайджанской государственности.
"Он (Г.Алиев - ИФ) смог объединить всех граждан страны независимо от национальной и религиозной принадлежности вокруг идеи азербайджанства», - сказал А.Пашазаде во вторник на конференции по случаю 95-летия со дня рождения Гейдара Алиева.
УМК является организатором конференции.
Он особо подчеркнул, что Г.Алиев спас азербайджанскую государственность, сведя на нет замыслы по расчленению Азербайджана путем сепаратизма и на религиозной почве.
А.Пашазаде также отметил, что Г.Алиев в годы правления страной уделил особое внимание восстановлению мечетей, строительству новых.
Глава УМК добавил, что в свое время Гейдара Алиева преднамеренно отстранили от политической власти, что привело к оккупации части территорий Азербайджана.
А.Пашазаде уверен, что действующий президент Ильхам Алиев освободит оккупированные территории Азербайджана.
Г.Алиев являлся президентом Азербайджана в 1993-2003гг.
Ф.Исазаде
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