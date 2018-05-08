Форум по финансовым технологиям и блокчейну впервые пройдет в Азербайджане 17-18 мая

Форум «Новые тренды в финансовых технологиях: блокчейн, криповалюты и безопасность» впервые пройдет в Баку 17-18 мая, говорится в сообщении Ассоциации банков Азербайджана (ABA), являющей организатором мероприятия.
«В рамках форума будут обсуждаться вопросы, касающиеся текущих и будущих тенденций в сфере финансовых технологий, блокчейна, криптовалют и безопасности. Цель в проведении данного мероприятия заключается в широком информировании всех заинтересованных сторон об этих новинках и в изучении возможностей применения новых технологий в текущей деятельности», - отмечается в сообщении.
Форум пройдет по трем панельным сессиям, которые охватят темы трендов Европы и США в области блокчейна и криптовалют, новых возможностей и рисков, применения искусственного интеллекта в банковском секторе, классификации и защиты данных, вопросы цифровой безопасности, безопасности ATM и платежных карт и опыт зарубежных стран в этих областях.
В работе форума примут участие представители международных и региональных компаний, действующих в финансовой и IT сферах (Ассоциация банков Европы, Bank Of New York Mellon, Cisco Systems Inc, KPMG, Garanti Bank, SWIFT, ZiraatBank Turkey и др.), коммерческих банков, регулирующих и контролирующих органов в финансово-экономической сфере, руководители бизнес структур и зарубежных дипмиссий, аккредитованных в Азербайджане.
АВА функционирует с 1990 года, в нее входят 29 банков и 4 небанковские кредитные организации.
Н.Аббасова
Глава УМК отметил роль Гейдара Алиева в сохранении государственности Азербайджана
Баку ждет от Брюсселя более активного содействия в рамках карабахского урегулирования – МИД Азербайджана
Таможенники Азербайджана пресекли попытку незаконного ввоза в страну крупной партии бриллиантов
На юге Азербайджана при пожаре погибли 3 человека
Президент Алиев выделил 7,8 млн манатов на работы по благоустройству и строительство школы на севере Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряде социальных объектов в Хызынском районе
Алиев принял участие в открытии ряда социальных объектов в Хачмазском районе
Пашинян обещает существенные изменения в правительстве Армении
Премьер Армении Пашинян заявил, что примет участие в саммите ЕАЭС
Документарные операции - надежность бизнеса
Али Дашдемиров: Самые дикие на первый взгляд идеи, могут стать лучшим твоим результатом
Додон: Молдова сделает все возможное, чтобы стать участником проектов, инициированных Азербайджаном
«AzerTelecom» поддерживает образовательные проекты в области информационных технологий
Caspian Energy опубликовал эксклюзивное интервью премьер-министра Турции
В РИКЦ открылась фотовыставка, посвященная Дню Победы в Великой Отечественной войне
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»